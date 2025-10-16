#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане обновили правила ведения рыбного хозяйства

Рыба, рыболовство, рыбный отдел, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 14:30 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 10 октября 2025 года внесены изменения в Правила ведения рыбного хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, право ведения рыбного хозяйства с закреплением рыбохозяйственных водоемов и участков предоставляется гражданам РК и юридическим лицам на основании решения ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения о закреплении рыбохозяйственных водоемов или участков, а также договора на ведение рыбного хозяйства, заключаемого между территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа и пользователем животного мира.

При ведении рыбного хозяйства производятся:

  • биологически обоснованное и устойчивое использование рыбных ресурсов и других водных животных;
  • сохранение продуктивности рыбохозяйственных водоемов, обеспечение оптимальных условий размножения, путей миграции рыб и других водных животных и мест их концентрации;
  • воспроизводство рыбных ресурсов;
  • ведение на каждом рыбохозяйственном водоеме или участке, судне (рыбодобывающем и транспортном), рыбоприемном пункте, бригаде или звене журнала учета лова рыбных ресурсов и других водных животных (промыслового журнала);
  • обеспечение охраны закрепленных рыбохозяйственных водоемов или участков и объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, за счет создания и содержания субъектами рыбного хозяйства егерской службы.

К направлениям ведения рыбного хозяйства относятся:

  • промысловое рыболовство – комплексный процесс, обеспечивающий изъятие рыбных ресурсов и других водных животных из среды их обитания орудиями лова, позволяющими производить одновременно лов большого количества рыбных ресурсов и других водных животных;
  • любительское (спортивное) рыболовство – лов рыбных ресурсов и других водных животных в целях удовлетворения спортивных и эстетических потребностей, проведения спортивных состязаний, а также для личного потребления выловленной продукции, осуществляемый орудиями лова, позволяющими проводить только поштучный лов (непромысловые орудия лова);
  • озерно-товарная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и содержанием, выращиванием рыб в обособленных рыбохозяйственных водоемах путем полной или частичной замены их ихтиофауны;
  • садковая хозяйственная деятельность, связанная с разведением и содержанием, выращиванием рыб в полувольных контролируемых условиях в специальных устройствах (садках), расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов или участков;
  • прудовая хозяйственная деятельность, связанная с разведением и содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных прудов и рыбоводных бассейнов;
  • индустриальная хозяйственная деятельность, связанная с разведением или содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных бассейнов и применением установки замкнутого водоснабжения;
  • воспроизводственная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и содержанием, выращиванием объектов аквакультуры в целях получения их молоди путем оплодотворения, инкубации икры, а также подращивания молоди объектов аквакультуры в искусственно созданных условиях.

Охрана закрепленных рыбохозяйственных водоемов и участков и рыбных ресурсов и других водных животных осуществляется субъектами рыбного хозяйства посредством:

  • установки аншлагов, плакатов, информирующих о режиме охраны рыбного хозяйства, рыбных ресурсов и других водных животных и об ответственности за нарушение режима охраны и законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
  • организации егерской службой охранной деятельности на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и участках;
  • проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
  • пропаганды среди местного населения идей бережного отношения к животному миру.

Субъектом рыбного хозяйства разрабатывается и утверждается план развития субъектов рыбного хозяйства.

Приказ вводится в действие с 26 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
