В Казахстане обновили правила ведения рыбного хозяйства

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, право ведения рыбного хозяйства с закреплением рыбохозяйственных водоемов и участков предоставляется гражданам РК и юридическим лицам на основании решения ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения о закреплении рыбохозяйственных водоемов или участков, а также договора на ведение рыбного хозяйства, заключаемого между территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа и пользователем животного мира.