Запрет на ввоз праворульных авто введут в Казахстане

Министерство индустрии подготовило проект приказа "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления и их кузовов", сообщает Zakon.kz.

Проектом приказа предусматривается введение запрета на ввоз в Казахстан сроком на 6 месяцев легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления.

На КГД Министерства финансов РК при взаимодействии с Пограничной службой КНБ РК лягут обязанности по обеспечению контроля по реализации установленного запрета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября 2023 года.

Мы сообщали, что легализация иностранных авто стартовала в Казахстане 23 января 2023 года. Процедура легализации иностранных авто длилась до 1 июля этого года и распространялась на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонны), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

Ранее запрет на ввоз этих авто был введен в 2006 году.