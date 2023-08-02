В Казахстане введут запрет на ввоз отдельных видов теплоизоляционного материала

МИИР РК подготовил приказ "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов теплоизоляционных материалов", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на ввоз из третьих стран на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов теплоизоляционного материала из вспененного синтетического каучука, за исключением полос или лент; за исключением труб и шлангов; за исключением прочих труб и шлангов", - говорится в документе.

Министерству торговли и интеграции РК поручено информировать об этом Евразийскую экономическую комиссию и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении единой аналогичной меры на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как поясняется, введение запрета на ввоз обусловлено тем, что на сегодняшний день загруженность отечественных предприятий по производству теплоизоляционных материалов из вспененного синтетического каучука составляет всего 4% от производственной мощности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 августа.