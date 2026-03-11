#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

В Караганде обсудили роль регионов в новой Конституции Казахстана

Роль регионов в новой Конституции Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 13:46 Фото: акимат Карагандинской области
Роль регионов в новой общественно-политической модели Казахстана обсудили в Караганде в преддверии общенационального референдума. За одним столом собрались представители власти, научного и экспертного сообщества, политических партий и общественных организаций.

Круглый стол на тему "Новая Конституция: роль регионов в будущей институциональной архитектуре Казахстана" прошел в областном филиале партии Amanat. Участники затронули такие ключевые вопросы, как укрепление гарантий прав граждан, роль новых институтов – Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі, новые возможности для молодежи, семьи и общества.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что проект новой Конституции формирует обновленную общественно-политическую модель государства и расширяет возможности регионов.

Фото: акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что проект новой Конституции формирует обновленную общественно-политическую модель государства и расширяет возможности регионов.

Фото: акимат Карагандинской области

"Краеугольный принцип новой Конституции – человекоцентричность. Во главу угла ставятся человек и его потребности. Это конкретное требование ко всей системе исполнительной власти, в том числе к региональным акиматам. Для нашего индустриально- технологического региона важное значение имеют новые идеологемы, закрепленные в преамбуле и статьях проекта Основного закона. Это ценности трудолюбия, прогресса, знаний, а также формирование высокой экологической культуры. Новая Конституция создает беспрецедентную юридическую основу для устойчивой поддержки долгосрочных программ занятости, цифровизации, охраны окружающей среды, развития человеческого капитала", – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Одна из ключевых задач новой Конституции – укрепление принципов правового государства и усиление гарантий защиты прав граждан. Заместитель председателя Сената Парламента РК Жакип Асанов рассказал о развитии системы правосудия и укреплении независимости судов.

Фото: акимат Карагандинской области

Директор Департамента юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения РК Серик Беркамалов в своем выступлении остановился на вопросах развития трудового законодательства и усиления гарантий прав граждан.

"В проекте новой Конституции закрепляется право человека на труд. Это более широкая социальная категория, которая означает не только свободу выбора профессии, но и признание труда как важной формы самореализации человека", – отметил он.

Заместитель председателя областного филиала Народной партии Казахстана Ерболат Закиров подчеркнул значение конституционных реформ для молодежи.

Фото: акимат Карагандинской области

"Современная молодежь Казахстана – это поколение образованных, инициативных и открытых миру людей. Новая конституционная модель открывает для них дополнительные возможности для образования, профессиональной реализации и участия в общественной жизни", – считает партийный деятель.

Участники круглого стола подчеркнули значимость экспертного сопровождения конституционных реформ и активной роли регионов в формировании новой институциональной архитектуры Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Астане обсудили ключевые положения проекта новой Конституции на экспертной платформе
19:02, 11 марта 2026
В Астане обсудили ключевые положения проекта новой Конституции на экспертной платформе
В ЗКО обсудили роль Конституции в развитии государства и общества
09:47, 30 августа 2023
В ЗКО обсудили роль Конституции в развитии государства и общества
Аида Балаева: Новая Конституция определяет стратегическую роль науки и образования в развитии страны
18:47, 13 февраля 2026
Аида Балаева: Новая Конституция определяет стратегическую роль науки и образования в развитии страны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: