В Караганде обсудили роль регионов в новой Конституции Казахстана

Роль регионов в новой общественно-политической модели Казахстана обсудили в Караганде в преддверии общенационального референдума. За одним столом собрались представители власти, научного и экспертного сообщества, политических партий и общественных организаций.

Круглый стол на тему "Новая Конституция: роль регионов в будущей институциональной архитектуре Казахстана" прошел в областном филиале партии Amanat. Участники затронули такие ключевые вопросы, как укрепление гарантий прав граждан, роль новых институтов – Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі, новые возможности для молодежи, семьи и общества.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что проект новой Конституции формирует обновленную общественно-политическую модель государства и расширяет возможности регионов.

Фото: акимат Карагандинской области

"Краеугольный принцип новой Конституции – человекоцентричность. Во главу угла ставятся человек и его потребности. Это конкретное требование ко всей системе исполнительной власти, в том числе к региональным акиматам. Для нашего индустриально- технологического региона важное значение имеют новые идеологемы, закрепленные в преамбуле и статьях проекта Основного закона. Это ценности трудолюбия, прогресса, знаний, а также формирование высокой экологической культуры. Новая Конституция создает беспрецедентную юридическую основу для устойчивой поддержки долгосрочных программ занятости, цифровизации, охраны окружающей среды, развития человеческого капитала", – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Одна из ключевых задач новой Конституции – укрепление принципов правового государства и усиление гарантий защиты прав граждан. Заместитель председателя Сената Парламента РК Жакип Асанов рассказал о развитии системы правосудия и укреплении независимости судов.

Фото: акимат Карагандинской области

Директор Департамента юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения РК Серик Беркамалов в своем выступлении остановился на вопросах развития трудового законодательства и усиления гарантий прав граждан.

"В проекте новой Конституции закрепляется право человека на труд. Это более широкая социальная категория, которая означает не только свободу выбора профессии, но и признание труда как важной формы самореализации человека", – отметил он.

Заместитель председателя областного филиала Народной партии Казахстана Ерболат Закиров подчеркнул значение конституционных реформ для молодежи.

Фото: акимат Карагандинской области

"Современная молодежь Казахстана – это поколение образованных, инициативных и открытых миру людей. Новая конституционная модель открывает для них дополнительные возможности для образования, профессиональной реализации и участия в общественной жизни", – считает партийный деятель.

Участники круглого стола подчеркнули значимость экспертного сопровождения конституционных реформ и активной роли регионов в формировании новой институциональной архитектуры Казахстана.