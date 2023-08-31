До окончания срока представления декларации о доходах осталось 15 дней

В Казахстане 15 сентября 2023 года завершается срок сдачи декларации второго этапа всеобщего декларирования в электронном виде. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые должны представить штатные работники государственных учреждений, бюджетных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, а также их супруги.

При этом физические лица, оказывающие услуги по договору гражданско-правового характера, то есть не являющиеся штатными работниками таких организаций, не представляют декларацию в 2023 году.

Указывается, что физическим лицом декларация представляется по месту жительства (прописки).

Декларацию можно предоставить с помощью сервисов "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), портал "электронного правительства" (egov.kz) и через мобильное приложение e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.

Пошаговая инструкция по порядку заполнения декларации об активах и обязательствах доступна по ссылке.

В Казахстане с 1 января 2023 года начался второй этап Всеобщего декларирования. 17 июля 2023 года был завершен срок сдачи деклараций по всеобщему декларированию на бумажном носителе

На втором этапе "входную" декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) представляют работники государственных учреждений и субъекты квазигосударственного сектора и их супруги.

К субъектам квазигосударственного сектора относят государственные предприятия, юридические лица, учредителем которых является государство, а также их аффилированные лица.



