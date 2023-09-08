У казахстанцев осталось 7 дней, чтобы представить декларацию о доходах
Декларацию об активах и обязательствах формы 250.00 на втором этапе всеобщего декларирования в 2023 году представляют работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, в том числе члены совета директоров, а также их супруги.
Декларацию можно представить:
• в "Кабинете налогоплательщика" – cabinet.salyk.kz;
• на портале электронного правительства – egov.kz;
• в мобильных приложениях – e–Salyq Azamat, eGov mobile, HALYK BANK.
Пошаговая инструкция доступна по ссылкам:
- в приложении "E–Salyq Azamat".
- в приложении "HALYK BANK".
С 1 января 2023 года в Казахстане стартовал второй этап всеобщего декларирования, в который вошли работники государственных учреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.
К работникам госучреждений относятся работники государственных и казенных предприятий (работники школ, детсадов, больниц, поликлиник, врачи, педагоги и т.д., т.е. все работники, получающие зарплату из бюджета).
К субъектам квазигосударственного сектора относятся госпредприятия, ТОО, АО, в т. ч. национальные холдинги, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также их дочерние, зависимые и иные юридические лица).
Сроки представления декларации для декларантов 2 этапа:
- на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2023 года;
- на электронном носителе – не позднее 15 сентября 2023 года.