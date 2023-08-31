Итоги дня: отмена концертов Галкина, должны ли блогеры иметь ИП и когда Токаев выступит с посланием

В управлениях культуры Астаны и Алматы объяснили, почему отменили концерты Максима Галкина. Согласно закону об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, блогеры в РК должны иметь ИП. Когда президент выступит с Посланием народу страны? Главные новости за 31 августа – в подборке Zakon.kz.

В Казахстане отменили концерты Максима Галкина?

Российский артист эстрады, юморист Максим Галкин, проживающий на данный момент в Израиле, в Instagram рассказал о проблемах с проведением концертов в Казахстане, а именно – в Астане и Алматы.

"К сожалению, какие-то выдуманные причины. Негласный запрет. Это очень жаль. Я обожаю Казахстан, публику, зрителей. Я вам очень благодарен за поддержку. Казахстан, люблю вас и надеюсь на скорую встречу". Максим Галкин

В Управлении культуры Астаны отметили, что весной этого года в ведомство поступила заявка на проведение концерта Максима Галкина в Центральном концертном зале "Казахстан" им. Розы Баглановой 8 октября 2023 года. Из-за того, что 8 октября в этом же зале будет проведен концерт в честь Дня учителя, столичное управление рекомендовало организаторам вечера "выбрать другие даты либо другое здание", но "повторных писем от организаторов не поступало".

"С учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, проведение вечера Максима Галкина при повторном обращении от организаторов оргкомитет готов рассмотреть согласно действующему законодательству". Пресс-служба Управления культуры Астаны

А в Управлении культуры Алматы уточнили, что концерт Максима Галкина должен был состояться во Дворце республики 6 октября.

"Вы все должны понимать, что это коммерческий концерт. Во Дворце республики график всех мероприятий формируется заранее. Даты, которые они просили, заняты другими мероприятиями. Кроме того, они официально не заключили договор и начали продажу билетов. Этого делать нельзя", – заявил руководитель Управления культуры города Алматы Гани Майлибаев.

При этом он уточнил, что возможность проведения концерта могут рассмотреть, если организаторы выберут другую дату и официально заключат договор.

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Казахстанские блогеры должны иметь ИП

Согласно недавно принятому закону об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, инфлюенсер (блогер) – пользователь онлайн-платформы, публикующий информацию на онлайн-платформе, адресованную неопределенному кругу лиц, в целях предпринимательской деятельности.

Законодательство предусматривает, что блогеры, имеющие годовой доход от частного предпринимательства в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года (70 тысяч тенге в 2023 году), обязаны встать на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Отсутствие регистрации для блогеров в качестве ИП влечет административную ответственность за занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления (ст. 463 КоАП РК).

Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана

28 августа председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК, которое пройдет 1 сентября. На этом заседании выступит с Посланием народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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По данным Акорды, наряду с депутатами Мажилиса и Сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция послания начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.

Действительны ли в Казахстане водительские права, полученные в другой стране

В МВД РК отметили, что согласно п. 84 Правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, иностранное и международное водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РК по истечении 60 дней с даты получения их владельцем, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство, либо по истечении 60 дней с даты въезда в РК их владельца-гражданина РК.

Вместе с тем п. 85 правил гласит, что лица, указанные выше и получившие за границей водительское удостоверение, отвечающее требованиям Конвенции ООН "О дорожном движении", могут обменять их на водительское удостоверение РК на основании оригинала водительского удостоверения.

Смаилов отчитался перед депутатами Amanat о проделанной работе

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в расширенном собрании фракции партии Amanat. Он проинформировал депутатов о реализации посланий президента РК Касым-Жомарта Токаева за 2019-2022 годы.

"Все эти программные документы направлены на повышение благосостояния и качества жизни казахстанцев. Реализация данных поручений велась в непростых условиях и при постоянно возникающих внешних и внутренних вызовах. Тем не менее, поставленные задачи были в целом реализованы, а долгосрочные и системные поручения продолжают исполняться", – отметил Алихан Смаилов.

В частности, глава правительства напомнил, что:

принят Социальный кодекс, который предусматривает социальную поддержку граждан с рождения до достижения пожилого возраста;

в рамках программы повышения доходов населения реализуется Комплексный план трудоустройства;

объемы финансирования среднего образования только за последние пять лет увеличены более чем в 2 раза или с 2 до 4,5 трлн тенге;

начата перезагрузка модели управления наукой;

на особом контроле вопросы качества и доступности медпомощи;

реализуются системные меры по улучшению условий для ведения бизнеса.

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Полный текст выступления Алихана Смаилова можете прочитать здесь.

АФМ: В TikTok стали чаще транслировать незаконные азартные игры

В казахстанском сегменте соцсети TikTok, где в основном преобладают несовершеннолетние, стали чаще транслировать незаконные азартные игры, а с начала года в стране заблокировали более 2 тыс. онлайн-казино.

По данным АФМ, совместно с Комитетом информации и владельцем сети настроен искусственный интеллект платформы TikTok, позволяющий оперативно блокировать эфир противоправного контента.

Как будут выплачивать взносы по ОСМС за индивидуальных помощников

Приказом Минздрава от 17 августа 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила и сроки исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

Так, правила по ОСМС дополнены новыми нормами по определению порядка исчисления (удержания) и перечисления взносов на обязательное социальное медицинское страхование новой категорией плательщиков взносов – индивидуальными помощниками.

Индивидуальным помощником является лицо, оказывающее услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов. Подробнее читайте здесь.

Число выпускников школ в Казахстане бьет все рекорды

По данным Минпросвещения РК, 1 сентября 2023 года:

впервые переступят порог школы около 382 тыс. детей, из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке;

также будет обучаться рекордное количество выпускников – 188 900 учащихся 11 классов.

Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.

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Должен ли наследник оплатить долги по налогу на транспорт

В Комитете государственных доходов МФ РК ответили на один из актуальных вопросов: должен ли наследник оплатить долги по налогу на транспортные средства:

"Задолженность должна быть погашена наследником (наследниками) в пределах наследуемого имущества и пропорционально доле в наследстве на дату его получения. Погашение производится на сумму задолженности, которая образована на день смерти физического лица или на дату объявления его умершим, если признан умершим и есть соответствующее решение суда".

В КГД пояснили, что "пеня за несвоевременную оплату рассчитывается и оплачивается до даты смерти физического лица".

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Новый механизм туристского кэшбэка предлагают в Казахстане

В Казахстане предлагают новый механизм туристского кэшбэка – чем больше дней отдыха, тем больше сумма. Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, согласно проекту, размер кэшбэка предлагается определять в зависимости от того, сколько дней отдыхает турист в рамках пакетного тура.

Так, за один проведенный с ночевкой день туристу предлагается выплачивать компенсацию в размере 5% от стоимости тура, а если отдых продлится два дня, то 10% от стоимости тура. Если три дня – уже 15%. Максимальный кэшбэк в 20% полагается тем, кто отдыхает четыре и более дней.

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"КазАвтоЖол" обратился к туристам, которые поднимаются на машинах к БАО

"КазАвтоЖол" попросил туристов и пользователей автодороги на Большом Алматинском озере строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим. В компании отметили, что расставили необходимые дорожные знаки.

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Что известно о редкой птице Казахстана, поедающей змей

Специалисты Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" на странице в Instagram разместили фото и видео редкой хищной птицы Казахстана, сопроводив публикации подробным рассказом о ней:

Среди редких хищных птиц нацпарка "Алтын-Эмель" змееяда можно назвать особенной птицей, поскольку большую часть его рациона питания составляют змеи;

Змееяд внесен в Красную книгу РК и в нацпарке встречается в основном в припойменной полосе, гнездо обнаружено на одиночной туранге в равнинной пустынной части территории.

Узник "Черного беркута": история пожизненно заключенного

Согласно законодательству РК, заключенные на пожизненный срок могут выйти по УДО через 25 лет после начала отбытия наказания. Первый такой осужденный может оказаться на свободе через два года. Как он оказался в колонии и какие у него шансы увидеть небо без решеток, читайте в нашем материале.

Как подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов

Теперь каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов. Для этого необходимо подать заявку в мобильном приложении eGov mobile либо на портале eGov.kz.

Подать заявку на сервис может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев и по истечению срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время, подав заявку, только уже на досрочное прекращение оказание услуги добровольного отказа от получения банковских займов.

Спорт

Женская сборная Казахстана по волейболу удачно начала свои выступления на 21-м азиатском первенстве в Таиланде, обыграв команды Филиппин и Гонконга:

подопечные Ришата Гилязутдинова в первый день чемпионата Азии с огромным трудом победили волейболисток Филиппин со счетом 3:2 (25:21, 17:25, 24:26, 27:25, 15:6);

спустя сутки казахстанки были сильнее команды Гонконга, но здесь счет был более легким - 3:0 (25:16, 25:23 и 25:17).

Тем самым, благодаря двум этим победам наши девушки гарантировали себе выход в плей-офф азиатского первенства, несмотря на заключительный матч в подгруппе D. А в последней игре групповой стадии, 1 сентября казахстанок ждут лидеры мирового женского волейбола – сборная Китая. Данное противостояние и определит, кто выйдет в плей-офф с первого и второго мест.

В Чехии пройдет ответный поединок раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между местной "Викторией" и костанайским "Тоболом". За сутки до матча состав гостей пополнили четыре игрока, которым ранее не разрешили выезд в Пльзень. Ответная встреча между "Викторией" и "Тоболом" пройдет сегодня, 31 августа. Начало – в 23:00 по времени Астаны. Первая игра между этими командами, которая состоялась в Костанае неделю назад, завершилась победой чешского коллектива – 2:1.

Накануне состоялись ответные поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/24. По его итогам стали известны все 32 участника группового этапа самого престижного клубного турнира Европы. 26 из них получили прямую путевку и шесть отобрались через плей-офф. Команды будут распределены на 8 подгрупп. Жеребьевка данного раунда состоится 31 августа, начало – в 22:00 по времени Астаны.

Высшая футбольная лига чемпионата Саудовской Аравии объявила имена четырех номинантов на приз лучшему игроку августа. Среди них – главная звезда клуба "Аль-Наср" португалец Криштиану Роналду/ Помимо лидера и капитана "Аль-Насра", на приз претендуют еще трое футболистов: Игор Коронадо ("Аль-Иттихад"), Рияд Марез ("Аль-Ахли") и Малком ("Аль-Хилаль").

На Открытом чемпионате США прошли матчи второго раунда в женском турнире. Сенсационные поражения потерпели одни из фавориток US Open:

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла представительнице Китая Чжу Линь, занимающей 44 место в рейтинге, со счетом 3:6, 3:6. Стоит отметить, что Азаренко трижды выходила в финал US Open. Следующей соперницей Чжу Линь станет олимпийская чемпионка 2020 года, швейцарка Белинда Бенчич, занимающая 13 строчку в табели о рангах;

Еще одно сенсационное поражение потерпела 19 ракетка мира, 27-летняя бразильская теннисистка Беатрис Аддад-Майя. Она уступила американке Тэйлор Таунсенд, которая располагается на 132 позиции в мировом рейтинге, со счетом 6:7 (1:7), 5:7. Следующей соперницей Таунсенд станет Каролина Мухова (Чехия), которая выиграла у Магдалены Фрех (Польша);

В заключительной встрече третьего игрового дня 11 ракетка мира, 33-летняя чешская теннисистка Петра Квитова, неожиданно проиграла Каролин Возняцки из Дании, которая вернулась в тур в этом сезоне после декретного отпуска. Следующей соперницей Каролин Возняцки будет хозяйка кортов Дженнифер Брэйди, которая оказалась сильнее Магды Линетт (Польша).

На Открытом чемпионате США завершился третий игровой день. В мужском турнире прошли матчи второго круга. Стали известны все результаты:

Пятый номер мирового рейтинга Каспер Рууд (Норвегия) сенсационно проиграл китайскому теннисисту Чжану Чжичжэну, который занимает 67 место в табели о рангах (4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6). Продолжительность встречи составила 3 часа и 21 минуту. В третьем круга Чжичжэнь встретится с японцем Ринки Хидзикатой (110 АТР);

Неожиданное поражение потерпел седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас. В упорной борьбе он уступил швейцарцу Доминику Штрикеру, занимающему 128 место в мировом рейтинге, со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6. Матч продолжался 4 часа 10 минут. Стефанос Циципас продолжит выступление на US Open в парном разряде;

Также сенсационное поражение потерпел любимчик местной публики, 30 ракетка мира, американец Кристофер Юбэнкс. Хозяин кортов проиграл французу Бенджамину Бонци, занимающему 108 строчку рейтинга ATP, со счетом 6:7(6), 6:2, 2:6, 6:7(7). Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу Бенджамина.

Интересное в мире

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