Запрет на трудоустройство в квазигоссектор коррупционеров признали конституционным

Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции отдельных норм Трудового кодекса и закона "О государственной службе Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Суть обращения

Конституционный суд объединил в одно производство несколько обращений граждан, которые просили проверить на конституционность установленные запреты на:

трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление (пп. 2) п. 2 ст. 26 Трудового кодекса);

поступление на государственную службу гражданина РК, совершившего коррупционное преступление (пп. 8) п. 3 ст. 16 Закона о государственной службе).

По мнению обратившихся, данные нормы нарушают конституционные права на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии; на доступ граждан РК к государственной службе; противоречат принципу правосудия, согласно которому законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют, поскольку указанные ограничения введены после погашения у них судимости в связи с истечением срока пробационного контроля.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд постановил:

Признать пп. 2) п. 2 статьи 26 Трудового кодекса РК соответствующим Конституции в данном Конституционным судом истолковании:

ограничение на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление, в правовой взаимосвязи с законом "О противодействии коррупции" применимо в отношении лиц, претендующих на должности, связанные с исполнением управленческих функций в указанных организациях.

Признать запрет на поступление на государственную службу гражданина РК, совершившего коррупционное преступление, соответствующим Конституции.

Чем Конституционный суд мотивировал свою позицию

При трудоустройстве в квазигосударственные организации существуют правовые инструменты, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных организаций, а также на проведение эффективной антикоррупционной политики страны.

Совершение лицом коррупционного преступления в прошлом является обстоятельством, несомненно влияющим на репутацию кандидата при его трудоустройстве в государственные организации.

Ограничение на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление, направлено на снижение коррупционных рисков и преследует конституционно значимые цели. Эти цели связаны с необходимостью эффективного функционирования государственных институтов, сохранения и надлежащего обеспечения публичного правопорядка, основанного на высоком доверии общества к их деятельности, а также успешного решения возложенных на них задач.

В соответствии с пп. 2) п. 2 ст. 26 Трудового кодекса ограничение права на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора для лица, совершившего коррупционное преступление, является пожизненным. Оно прямо не увязано с приговором суда, не зависит от погашения или снятия судимости и от содержания функциональных обязанностей по предполагаемой должности.

Коррупция в настоящее время продолжает рассматриваться как одна из основных угроз национальной безопасности (ст. 6 закона "О национальной безопасности Республики Казахстан") и потому данное ограничение, не указываемое в приговоре в качестве дополнительного наказания, в силу закона применяется как общеправовое последствие совершения коррупционного преступления.

При таком понимании норма Трудового кодекса не противоречит пп. 5) п. 3 ст. 77 Конституции и не отменяет право лица на занятие трудовой деятельностью в иных сферах.

Антикоррупционные и иные ограничения в субъектах квазигосударственного сектора законом о противодействии коррупции определены только в отношении лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Таковыми признаются лица, исполняющие управленческие функции (организационно-распорядительные или административно-хозяйственные) в субъектах квазигосударственного сектора.

Иные лица, не связанные с осуществлением управленческих функций в квазигосударственном секторе, не относятся к субъектам, которым предъявляются антикоррупционные ограничения.

Ограничение на трудоустройство в организации квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление, в правовой взаимосвязи с законом о противодействии коррупции следует применять в отношении лиц, претендующих на должности, связанные с исполнением управленческих функций в указанных организациях.

Закон о государственной службе наряду с иными ограничениями предусматривает оспариваемый гражданами запрет на поступление на государственную службу гражданина, совершившего коррупционное преступление.

Специфика правового статуса государственных служащих обусловливается, прежде всего, характером должностных обязанностей. Законодатель в рамках своих полномочий, закрепленных статьями 33 и 61 Конституции, вправе устанавливать повышенные требования к репутации государственных служащих с тем, чтобы у граждан не возникали сомнения в безупречности их морально-нравственных качеств и, соответственно, законности принимаемых ими решений, связанных с реализацией публичной власти.

Конституционный суд предписал правительству внести в Мажилис проект закона, направленный на приведение Трудового кодекса РК в соответствие с изложенными выше правовыми позициями.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (31 августа 2023 года), является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.