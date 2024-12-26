Ограничение для граждан на подачу кассации признано законным

Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции норму ГПК, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие Конституции пп. 3) ч. 2 ст. 434 Гражданского процессуального кодекса (ГПК).

Указанная норма ГПК устанавливает ограничения на пересмотр в кассационном порядке судебных актов по делам, связанным с имущественными интересами физических лиц, при сумме иска менее 2 000 МРП (7 864 000 тенге в 2025 году).

Казахстанец считает данное ограничение дискриминационным, лишающим его права на полноценную судебную защиту с учетом его имущественного положения.

Что решил КС

Конституционный суд признал указанную норму конституционной.

Однако правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании ГПК РК в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда в части доступа к кассационной инстанции.

Как КС мотивировал свою позицию

Конституционный принцип "каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод" означает право любого человека и гражданина обратиться в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод, а также обжаловать решения судов.

Законодателем приняты правовые меры для реализации конституционного права каждого на судебную защиту прав и свобод именно в судах первой и апелляционной инстанций, поскольку суд апелляционной инстанции наделен правом восполнить пробелы суда первой инстанции с исследованием доказательств, имеющихся в деле, а также новых, представленных сторонами, в условиях, наиболее приближенных к производству в суде первой инстанции. Норма ГПК о том, что судебные акты, вступившие в законную силу, без соблюдения процедуры апелляционного обжалования не подлежат рассмотрению в кассационной инстанции, также свидетельствует о переносе законодателем основного бремени пересмотра судебных актов первой инстанции на суд апелляционной инстанции.

Суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов по имеющимся в деле материалам в пределах доводов ходатайства, представления или протеста (часть первая статьи 449 ГПК) без исследования новых доказательств.

Основаниями пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в кассационном порядке определены существенные нарушения норм материального и процессуального права, предусмотренные статьей 427 ГПК, которые привели к вынесению незаконного судебного акта (часть пятая статьи 438 ГПК).

Перечисленные основания пересмотра таких судебных актов в кассационной инстанции не могут быть положены в основу ходатайства о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов в общем кассационном порядке по делам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее двух тысяч МРП.

Такое сужение возможности кассационного обжалования отвечает целям обеспечения соразмерности защищаемых прав и процессуальных издержек и не может рассматриваться как недопустимое и нарушающее конституционный принцип равенства всех перед законом и судом.

КС обратил внимание на закон РК от 21 ноября 2024 года "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства", который предусматривает исключение подпункта 3) части второй статьи 434 ГПК с 1 июля 2027 года.

Это означает, что дела по данной категории с указанной даты будут пересматриваться не только по исключительным, но и по общим основаниям в кассационном порядке, что расширит доступ граждан к кассационной инстанции.

Также в документе указывается, что возможные на уровне закона новые способы и процедуры проверки законности и обоснованности вступивших в законную силу судебных актов, в случае их установления, должны наилучшим образом отвечать конституционным целям правового и социального государства и соответствовать задаче решения вопросов права, имеющих фундаментальное значение для обеспечения правовой стабильности, формирования единой судебной практики и толкования законодательства в целях верховенства права.

Нормативное постановление вступило в силу с 24 декабря 2024 года, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.