Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда

Конституционный суд признал неконституционными отдельные нормы законов "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "О правоохранительной службе", сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратился гражданин с просьбой проверить на соответствие Конституции пп.11) п.2 ст.38 закона о воинской службе и пп.9) п.2 ст.6 Закона о правоохранительной службе. Дело в том, что гражданин в 2013 году был уволен с воинской службы за отсутствие на службе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд. По истечении ряда лет он обращался в соответствующие государственные органы с просьбой разъяснить возможность занятия должностей на воинской и в правоохранительной службе. Однако ему были даны ответы о невозможности принятия на службу со ссылкой на указанные законы.

Казахстанец считает, что данные нормы пожизненно лишают его права на доступ к воинской и правоохранительной службе, являются несправедливыми и чрезмерно строгими.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд признал неконституционным бессрочный запрет на поступление на воинскую и правоохранительную службу лиц, уволенных с воинской службы за отсутствие на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд, в связи с отсутствием соразмерности данного правового ограничения.

Чем руководствовался Конституционный суд

Конституционное право граждан на доступ к государственной службе, в том числе к воинской и правоохранительной, может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Любые законодательные ограничения прав и свобод человека должны быть адекватными законно обоснованным целям и отвечать требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности.

Досрочное прекращение воинской службы по отрицательным мотивам также сопряжено с лишением социальных и иных гарантий и влечет серьезные общеправовые последствия, в связи с чем в качестве оснований для такого увольнения военнослужащего должны выступать не любые, а существенные нарушения законодательства, явно свидетельствующие о несоответствии лица требованиям воинской службы.

Применительно к предмету обращения это предполагает, что отсутствие военнослужащего на службе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд может рассматриваться в качестве такого основания, если оно совершено неоднократно, повлекло или могло повлечь причинение значительного вреда интересам военной безопасности (допущено в боевой обстановке, военное время, период мобилизации, условиях чрезвычайного положения, режима антитеррористической операции и в иных ситуациях).

Оспариваемая норма закона о воинской службе тесно связана с иными его положениями, определяющими случаи увольнения военнослужащего с воинской службы по отрицательным мотивам (п.2 ст.26). Они касаются всех военнослужащих, за исключением пп.8) п.2 ст.26 Закона, который содержит такое основание, как отсутствие военнослужащего специального государственного органа или органа внутренних дел РК на службе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд.

В отличие от других законов, в которых установление факта отсутствия работника на работе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд осуществляется в рамках одного рабочего дня или рабочей смены, в законе о воинской службе такой период не указан. Неуказание в законе общего временного интервала, в рамках которого устанавливается временное отсутствие военнослужащего (в течение одного рабочего дня или непрерывно), с учетом особенностей воинской службы допускает различное толкование правовой нормы в правоприменительной практике.

Отсутствие военнослужащего на службе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд в зависимости от обстоятельств может квалифицироваться как дисциплинарное или уголовное правонарушение.

Бессрочный запрет на поступление на воинскую службу лицам, ранее уволенным с нее за отсутствие на службе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд, не отвечает требованиям справедливости, соразмерности и взаимной согласованности предметно связанных между собой норм различной отраслевой принадлежности.

Анализ показывает, что совершение уголовных проступков, также выразившихся в отсутствии военнослужащего на службе без уважительной причины, не является основанием для его увольнения, так как в качестве такового признается вступление в законную силу обвинительного приговора суда за совершение преступления.

Кроме того, на воинскую службу по контракту не принимается лицо, лишенное судом права занимать государственные должности в течение определенного срока, а также лицо, в отношении которого в течение 3 лет перед поступлением на службу за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое в течение 3 лет перед поступлением на службу освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка.

Это означает, что по истечении определенного периода закон о воинской службе допускает повторное поступление на воинскую службу лиц, совершивших воинские и иные уголовные проступки.

Далее Конституционный суд дает разъяснения касательно возможности поступления на правоохранительную службу.

Одним из оснований для увольнения сотрудника с правоохранительной службы является его отсутствие на службе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд за один рабочий день. При этом, в отличие от воинской службы (в отношении военнослужащих специальных государственных органов и органов внутренних дел) и службы в специальных государственных органах, оно не признается отрицательным мотивом и, соответственно, не препятствует занятию должностей на правоохранительной службе или поступлению на воинскую службу.

Прекращение воинской службы по такому основанию как отсутствие военнослужащего на службе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд в дальнейшем может учитываться при допуске лица к правоохранительной службе. Например, гражданин вправе поступить на государственную службу по истечении 3 лет после увольнения по такому основанию. Однако связанные с этим ограничения должны быть взаимно согласованы и отвечать требованиям п.1 ст.39 Конституции.

Конституционный суд полагает, что заложенные в действующем законодательстве о правоохранительной и воинской службе подходы к оценке тождественных по сути нарушений служебной дисциплины, выразившихся во временном отсутствии сотрудника без уважительной причины, как различающихся по своим характеру и последствиям проступков (отрицательный мотив или нет) объективно не оправданны, создают необоснованные различия в правах лиц, несущих один и тот же или схожие виды государственной службы, и не приводят к достижению изначально поставленных конституционно значимых целей ограничения прав и свобод человека и гражданина.

Правительству предписано не позднее 6 месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис проект закона, направленный на приведение законодательства РК в соответствие с изложенными правовыми позициями Конституционного суда.

Нормативное постановление вступило в силу со дня его принятия (31 августа 2023 года), является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.