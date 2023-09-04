Правила биржевой торговли углем планируют изменить в Казахстане

Министерство торговли разработало проект соответствующих поправок в Правила биржевой торговли, сообщает Zakon.kz.

Документом предлагается расширить круг субъектов биржевой торговли, относящихся к продавцам, включив сюда производителей угля, осуществляющих не только добычу, но и переработку (обогащение) угля.

К покупателям предъявят дополнительные требования в виде обязанности быть аккредитованным товарной биржей в качестве дилера либо действующим через аккредитованных брокеров на основании списка операторов, определяемых местными исполнительными органами, для последующей реализации ими населению для личного пользования региона, в котором он определен в качестве регионального оператора.

В случае неисполнения региональными операторами условий, установленных на торгах и (или) порядка, установленных настоящими Правилами, местный исполнительный орган и (или) уполномоченный орган в области развития угольной промышленности исключает из списка операторов в регионе, в котором он определен в качестве регионального оператора.

Перечень покупателей коммунально-бытового угля, определяемый местными исполнительными органами, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области развития угольной промышленности.

Участникам биржевой торговли планируют установить биржевое обеспечение в размере не более 5% от предполагаемой сделки.

Возврат биржевого обеспечения осуществляется клиринговой организацией не позднее 5 рабочих дней с момента подачи заявления на возврат денежных средств участником торгов, за исключением победителя аукциона.

Расширен перечень торговых инструментов, которые применяются для реализации угля через товарную биржу по соответствующим спецификациям:

вид угля и его качественные характеристики;

место, срок, способ отгрузки и иные условия поставки угля;

условия оплаты;

размер лота;

регион, в пределах административной территории которого уголь подлежит реализации населению для личного пользования. (новый)

Продавец в срок не позднее первого сентября предшествующего года предоставляет в уполномоченный орган в области развития угольной промышленности, помесячный план поставки коммунально-бытового угля на следующий производственный год на внутренний рынок.

На основании Плана определяется фиксированная доля, предусмотренная Перечнем биржевых товаров от общего годового объема поставляемого товара в помесячной разбивке, подлежащего реализации на товарной бирже.

Уполномоченный орган в области развития угольной промышленности, на основании Плана с учетом информации по объемам потребления угля от местных исполнительных органов формирует общий план поставки коммунально-бытового угля населению для личного пользования в разрезе регионов (Общий план).

Общий план подлежит размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области развития угольной промышленности, местных исполнительных органов.

Продавцы обеспечивают реализацию коммунально-бытового угля через товарную биржу в соответствии с Общим планом в следующем порядке: 10% объема реализуются на спот-торгах;

90% объема реализуются путем биржевой сделки с условием ежемесячной оплаты и поставки на период от 6 до 12 календарных месяцев.

Продавцы в соответствии с Общим планом выставляют равномерно на реализацию уголь через товарную биржу в течение пяти рабочих дней с фактической отгрузкой биржевого товара, на условиях, установленных на торгах.

В случае, если по окончании указанного выше периода, уголь выставлялся на реализацию в соответствующий регион, но не был реализован, такой объем выставляется на дополнительной торговой сессии. При этом регионом поставки определяется территория Республики Казахстан.

Если продавец не обеспечитрегистрацию на товарной бирже, на которой производит биржевые торги коммунально-бытовым углем, заключенных внебиржевых сделок свыше 60 тонн, то товарная биржа отказывает в принятии заявки продавца на реализацию угля, о чем официально извещается уполномоченный и антимонопольный органы.

Если на внутреннем рынке выявлены обстоятельства, связанные с выявлением ценового манипулирования, аффилированность между участниками биржевой торговли для участия в биржевых торгах, которые направлены на снижение конкурентности биржевых торгов углем, нарушения ценообразования на рынке угля и (или) снижением объема производства угля (плановый и внеплановый ремонт, аварийные ситуации) уполномоченный орган по согласованию с антимонопольным органом и уполномоченным органом в области развития угольной промышленности на период до стабилизации ситуации на рынке устанавливает базовые цены для основных торговых сессий, не соответствующих настоящим Правилам и (или) изменяет режим торгов углем и (или) приостанавливает биржевые торги углем.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 сентября 2023 года.