Правила биржевой торговли углем изменили в Казахстане

Министр торговли и интеграции приказом от 6 декабря 2023 года внес соответствующие изменения в Правила биржевой торговли, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками уточнено понятие "продавец" – производитель угля, осуществляющий добычу в соответствии с контрактом на недропользование (угольный разрез, угольная шахта) и (или) переработку (обогащение) угля.

Для участия в биржевых торгах участниками биржевой торговли не менее чем за один рабочий день до проведения биржевых торгов вносится биржевое обеспечение на счет клирингового центра, обслуживающего товарную биржу.

При этом в правила внесли уточнение касательно размеров такого биржевого обеспечения.

Размер биржевого обеспечения составляет не более 3% от предполагаемой сделки.

Изменены сроки и порядок возврата биржевого обеспечения. Ранее возврат производился при заключении биржевой сделки в течение 10 банковских дней с момента предоставления заключенного договора для регистрации на бирже. Теперь же возврат биржевого обеспечения осуществляется клиринговой организацией не позднее 5 рабочих дней с момента подачи заявления на возврат денежных средств участником торгов.

Расширен перечень торговых инструментов по соответствующим спецификациям при реализации угля через товарную биржу. Сюда, помимо вида и качественных характеристик угля, места, срока, способа отгрузки и иных условий поставки и оплаты, размеров лота, также включили регион поставки.

При этом внесено следующее дополнение:

Уголь реализуется через товарную биржу по соответствующим спецификациям соответствующего региона, где участвуют покупатели угля, зарегистрированные в пределах данной административной территории и реализующие уголь населению для личного пользования.

Продавец предоставляет в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере угольной промышленности, помесячную разбивку поставки коммунально-бытового угля, планируемого к поставке на внутренний рынок на следующий производственный год от общего годового объема, установленного Перечнем биржевых товаров.

В свою очередь уполномоченный орган на основании данных, представленных продавцом, формирует информацию с учетом данных от местных исполнительных органов по объемам потребления коммунально-бытового угля населением в разрезе каждого региона.

Сформированную информацию уполномоченного органа размещают на интернет-ресурсах данного органа, а также направляют местным исполнительным органам для последующего размещения ими на интернет-ресурсах.

Продавцы обеспечивают реализацию коммунально-бытового угля через товарную биржу на основании сформированной информации в следующем порядке:

50% объема реализуются через спот торги, при которых отгрузка товара осуществляется с отгрузкой в сезонный период (июль – декабрь, включительно), либо через спот торги, при которых отгрузка товара осуществляется в третий месяц после месяца проведения торгов;

50% объема реализуются через биржевую сделку с условием ежемесячной оплаты и поставки на период от 6 до 12 календарных месяцев, при которых отгрузка биржевого товара осуществляется с третьего месяца после месяца проведения торгов до декабря месяца года начала отгрузки (включительно).

Организатор торгов размещает график проведения биржевых торгов углем не менее чем за 5 рабочих дней до их начала на собственном интернет-ресурсе.

Продавцы в соответствии со сформированной информацией выставляют равномерно уголь через товарную биржу в течение 5 рабочих дней с фактической отгрузкой биржевого товара, на условиях, установленных на торгах.

В случае, если в течение в 5 рабочих дней уголь выставлялся на реализацию в соответствующий регион, но не был реализован, такой объем выставляется на дополнительной торговой сессии. При этом регионом поставки определяется территория Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие 24 декабря 2023 года.