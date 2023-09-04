Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане появится единый номер телефона для помощи семьям, женщинам и детям

Единый номер телефона для поммощи семьям, женщина и детям появится в Казахстане Фото: pexels
МЦРИАП подготовило дополнения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен новой строкой:

Контакт-центр "111 Аманат" по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей – 111.

По этому номеру будут предоставляться бесплатные услуги связи всем казахстанцам информационно-справочного, организационного характера, а также психологической помощи, первичные консультации по всем вопросам, касающимся обеспечения законных прав граждан.

Так, на этот номер могут звонить дети и взрослые, чтобы сообщать о семье, которая находится в трудной жизненной ситуации, о случаях семейно-бытового насилия, о нарушении прав детей, о том, что ребенок остался один на улице, в доме, машине или его жизни, здоровью угрожает опасность, совершается насилие и жестокое обращение и т.д.

Ранее этот номер функционировал при партии Amanat, теперь же вносится в единый перечень государственных экстренных служб наравне с номерами: 101, 102, 103 и т.д.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.

Читайте также

По 7 номинациям наградят студентов за патриотизм и активную гражданскую позицию

Нужно ли регистрировать договор аренды, заключенный на срок менее года

Лариса Черненко
Открытые НПА МЦРИАП Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Зайнутдинов получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления