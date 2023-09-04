В Казахстане появится единый номер телефона для помощи семьям, женщинам и детям

МЦРИАП подготовило дополнения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен новой строкой:

Контакт-центр "111 Аманат" по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей – 111.

По этому номеру будут предоставляться бесплатные услуги связи всем казахстанцам информационно-справочного, организационного характера, а также психологической помощи, первичные консультации по всем вопросам, касающимся обеспечения законных прав граждан.

Так, на этот номер могут звонить дети и взрослые, чтобы сообщать о семье, которая находится в трудной жизненной ситуации, о случаях семейно-бытового насилия, о нарушении прав детей, о том, что ребенок остался один на улице, в доме, машине или его жизни, здоровью угрожает опасность, совершается насилие и жестокое обращение и т.д.

Ранее этот номер функционировал при партии Amanat, теперь же вносится в единый перечень государственных экстренных служб наравне с номерами: 101, 102, 103 и т.д.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.