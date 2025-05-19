Еще один бесплатный номер появится в Казахстане для информации по госуслугам

МЦРИАП подготовило приказ, которым вносятся изменения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, сообщает Zakon.kz.

"В целях реализации принципа качества и доступности предоставления услуг Единого контакт-центра физическим и юридическим лицам дополняется дополнительным номером 88000807777. Внесение изменения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным", - говорится в проекте.

Как поясняется, дополнительный номер позволит реализовать принцип выбора и доступности предоставления услуг Единого контакт-центра физическим и юридическим лицам различными каналами связи.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 мая.