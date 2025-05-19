#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Право

Еще один бесплатный номер появится в Казахстане для информации по госуслугам

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:40 Фото: pexels
МЦРИАП подготовило приказ, которым вносятся изменения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, сообщает Zakon.kz.

"В целях реализации принципа качества и доступности предоставления услуг Единого контакт-центра физическим и юридическим лицам дополняется дополнительным номером 88000807777. Внесение изменения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным", - говорится в проекте.

Как поясняется, дополнительный номер позволит реализовать принцип выбора и доступности предоставления услуг Единого контакт-центра физическим и юридическим лицам различными каналами связи.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 мая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане утвердили нормы питания в СИЗО и колониях
Право
11:00, Сегодня
В Казахстане утвердили нормы питания в СИЗО и колониях
В Кызылорде создана специальная экономическая зона "Коркыт Ата"
Право
10:21, Сегодня
В Кызылорде создана специальная экономическая зона "Коркыт Ата"
Утверждены правила проведения военно-врачебной экспертизы военных резервистов
Право
09:51, Сегодня
Утверждены правила проведения военно-врачебной экспертизы военных резервистов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: