Сельхозпроизводителям будут выделять дизель на сушку семян

Министерство сельского хозяйства подготовило проект поправок в Правила формирования и распределения объемов нефтепродуктов для производителей сельскохозяйственной продукции в периоды весенне-полевых и уборочных работ, сообщает Zakon.kz.

Правила планируют дополнить новой главой, которая регламентирует порядок распределения нефтепродуктов для производителей сельскохозяйственной продукции на сушку семян зерновых и масличных культур.

Формировать объемы дизельного топлива для производителей сельскохозяйственной продукции на проведение сушки семян зерновых и масличных культур будут за счет нереализованных объемов дизельного топлива.

МИО размещает в информационной системе перечень операторов, данные о количестве остатков дизельного топлива, а также емкости для хранения нефтепродуктов, через которых осуществляется отпуск дизельного топлива, для производителей сельскохозяйственной продукции на сушку семян зерновых и масличных культур.

Формирование объемов дизеля осуществляется в ИС автоматически путем приема заявок. При этом заявителями могут быть физические и юридические лица, осуществляющие технологический комплекс услуг хранение зерна на зернохранилище (элеваторе, хлебоприемном пункте) и имеющие на праве собственности или аренды зерносушилку.

Производитель сельскохозяйственной продукции формирует в ИС электронную заявку на получение объемов дизельного топлива на проведение сушки семян зерновых и масличных культур по утвержденной форме и подписывает ее ЭЦП.

Для расчета необходимого количества топлива сельхозпроизводитель в заявке на сушку указывает объем зернохранилища, вид культуры, подлежащей сушке, вид и тип зерносушилки, исходную и допустимую влажность семян.

Расчет производится в ИС автоматически с учетом норматива расхода дизеля на сушку 1 тонны – процента семян.

Заявка сельхозпроизводителя рассматривается по общим правилам.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 сентября 2023 года.

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