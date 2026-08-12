Изменились правила поощрения казахстанцев, сообщивших о факте коррупции

Председатель Комитета национальной безопасности РК приказом от 5 августа 2026 года внес изменения в Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточняется, что государственные служащие, к должностным обязанностям которых относится незамедлительное доведение до сведения вышестоящего руководителя или руководства государственного органа, в котором они работают, или уполномоченных государственных органов о ставших им известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений, поощряются Службой по противодействию коррупции КНБ РК (Служба) или территориальными органами КНБ РК (территориальный орган) путем награждения грамотой или объявления благодарности.

Также говорится, что служба, территориальный орган, уполномоченный орган по антикоррупционной политике и органы, осуществляющие противодействие коррупции, разъясняют лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказавшим содействие в противодействии коррупции, имеющим право на поощрение, о порядке подачи заявления на поощрение.

Орган, осуществляющий противодействие коррупции, в течение десяти рабочих дней со дня обращения такого лица направляет в Службу или территориальный орган следующие документы:

ходатайство о поощрении лица за оказанное содействие в противодействии коррупции;

копию заявления с отметкой регистрационного номера в книге учета информации, Едином реестре досудебных расследований или Едином реестре административных производств;

по административным делам:

- копию протокола об административном правонарушении или постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;

- копию постановления суда о наложении административного взыскания, вступившего в законную силу;

по уголовным делам:

- копию обвинительного приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о прекращении уголовного дела;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца в РК), и справку из банка второго уровня о наличии и номере текущего банковского счета заявителя в национальной валюте.

Для награждения лица, сообщившего о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающего содействие в противодействии коррупции, грамотой или объявления ему благодарности орган, осуществляющий противодействие коррупции, направляет в Службу или территориальный орган документы, за исключением заявления данного лица.

Служба или территориальный орган в течение пяти рабочих дней с момента получения документов проверяет их полноту и соответствие требованиям.

Как известно, полученные материалы и документы выносятся на рассмотрение Комиссии.

Состав Комиссии и ее положение утверждаются руководителем Службы или территориального органа.

Комиссия формируется из числа сотрудников Службы или территориального органа и должна состоять не менее чем из пяти человек.

Руководитель Службы или территориального органа в течение одного рабочего дня после принятия решения Комиссией о поощрении лица, сообщившего о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающего содействие в противодействии коррупции, издает приказ о поощрении, являющийся основанием для выплаты лицу единовременного денежного вознаграждения, награждения грамотой или объявления благодарности.

Выплата единовременного денежного вознаграждения производится в течение месяца после издания приказа руководителя Службы или территориального органа о поощрении путем перевода на текущий банковской счет лица, сообщившего о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающего содействие в противодействии коррупции.

Приказ вводится в действие с 22 августа.