Что изменится в Налоговом кодексе в 2024 году: новые проекты

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях в Налоговый кодекс, которые планируется ввести в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Так, на рассмотрении в Мажилисе Парламента находится законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", в рамках которого предусмотрены следующие изменения и дополнения с 1 января 2024 года:

усовершенствуется порядок правового регулирования вопросов оплаты государственной пошлины в судах;

исключается требование о необходимости нотариального засвидетельствования копий документов, подтверждающих место нахождения налогоплательщика, при налоговом обследовании;

исключается обязанность налогоплательщика хранить в течение 5 лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книг учета наличных денег и товарных чеков, а также чеков аннулирования, возврата и чеков ККМ, по которым проведены операции аннулирования и возврата, так как все данные хранятся у оператора фискальных данных;

исключается норма о направлении уведомления о непредставлении деклараций физических лиц в срок не позднее 15 октября года, так как в Налоговом кодексе уже предусмотрена норма о направлении уведомления о непредставлении налоговой отчетности;

устанавливается, что целевые накопления в соответствии с законом "О правах ребенка в Республике Казахстан" в виде выплаты из ЕНПФ, а также направленные на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, не рассматриваются в качестве дохода физического лица;

дополнены способы направления решения об ограничении выписки электронных счетов-фактур: наряду с электронным способом, в отдельных случаях решения могут направляться по почте заказным письмом с уведомлением или налогоплательщику под роспись;

предусматривается электронный способ подачи жалобы налогоплательщиком (налоговым агентом) в уполномоченный орган и вынесения решения по результатам рассмотрения жалобы;

уточняется порядок определения дохода лица, осуществляющего цифровой майнинг: при исчислении КПН по полученным цифровым активам порядок определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечня их видов будет определяется уполномоченным органом без согласования с МФЦА;

дополняются нормы о временном изъятии доходов МФО, возникающих в результате снижения провизий при полном или частичном списании задолженности физических лиц, сроком на 3 года, - в целях снижения долговой нагрузки граждан, получивших займы в МФО, а также стимулирования МФО принимать меры по прощению просроченной задолженности граждан;

конкретизированы случаи, при которых уменьшение налогооблагаемого дохода не применяется в отношении доходов, полученных банками второго уровня по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Национальным Банком РК;

уточняется порядок определения объектов налога на транспортные средства: исключены слова "шасси легкового автомобиля" в связи с тем, что нет такого определения для автомобилей-пикапов;

уточняется порядок уплаты платы за пользование по земельным участкам, переданным во временное возмездное землепользование (аренду) и участкам недр на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых;

исключаетсся обязанность уполномоченных органов в сфере обеспечения информационной безопасности представлять сведения о плательщиках платы за цифровой майнинг, объектах обложения, их месте нахождения и объемах электроэнергии, так как цифровые майнеры самостоятельно представляют декларацию в налоговый орган;

уточняется порядок исчисления платы за цифровой майнинг: предлагается исчислять плату по ставке 1 тенге за 1 киловатт-час потребленной электрической энергии при использовании электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников электрической энергии на собственных электростанциях на территории РК или из генерирующих установок, не подключенных к единой электроэнергетической системе республики;

устанавливается единый срок для представления налоговой отчетности в рамках всеобщего декларирования (Декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) и Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) - не позднее 15 сентября текущего года;

предусматривается изменение формы декларации о доходах и имуществе в целях исключения дублирования указываемых сведений, имеющихся в информационных системах государственных органов. В проекте новой формы будут указываться только доходы, подлежащие налогообложению самостоятельно;

изменен порядок налогообложения лиц, осуществляющих деятельность на территориях СЭЗ, в целях приведения в соответствие с новыми подходами формирования перечня приоритетных видов деятельности в рамках закона "О специальных экономических и индустриальных зонах". Внедрение дифференцированного подхода предоставления инвестиционных льгот для участников СЭЗ по принципу "чем больше инвестиций – тем больше льгот".

Кроме того, Министерством науки и высшего образования разработан проект закона "О науке и технологической политике", в соответствии с которым также предусмотрены сопутствующие поправки в Налоговый кодекс.

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В частности, в Налоговом кодексе появится новый термин "налоговый контракт по льготам на научно-исследовательские, научно-технические работы", представляющий договор между субъектом предпринимательства и уполномоченным органом на предоставление налоговых льгот для проведения научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ либо строительства и (или) создания научно-исследовательских лабораторий и организаций в соответствии с законодательством РК в области науки.

Он является основным механизмом предоставления налоговых льгот для бизнеса, осуществляющего финансирование научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

При этом предлагается внедрить "супервычеты" до 300% по расходам на научно-исследовательские и научно-технические работы. Применение таких супервычетов может положительно отразиться на привлечении местных и иностранных предпринимателей инвестировать в научные проекты, реализуемые местными научными организациями, университетами и учеными.

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