Детский омбудсмен предложила внести в Уголовный кодекс новую статью

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей, сообщает Zakon.kz.

"Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга", – сказал Токаев.

Детский омбудсмен объяснила, почему это важно.

"Сегодня в законодательстве отсутствуют отдельные статьи, охватывающие все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения и, соответственно, предусматривающие ответственность за них. Правоприменители вынуждены применять подходящие статьи для привлечения к ответственности. В этой связи среди разрабатываемых мер для рассмотрения и обсуждения считаем важным внести в Уголовный кодекс статью "Насилие в отношении несовершеннолетнего", охватывающую все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних с ужесточением наказания", – написала она на своей странице в Facebook.

Она привела пример, когда ребенка пнули в лицо в торговом центре и была применена статья "Хулиганство". При этом статья "Побои" в КоАП РК к детям на практически не применяется.

"Единственная статья, применяемая при жестоком обращении, – 140 УК РК "Неисполнение обязанности по воспитанию, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение только воспитателей и родителей, ответственность за которое не соответствует деянию", – отметила Динара Закиева. – Например, отчим избил ребенка, в связи с чем его поместили в больницу и дальше в Центр адаптации несовершеннолетних. Отчиму же дали ограничение свободы, то есть он остался жить дома, что, по сути, не является наказанием для совершившего деяние.

Также детский омбудсмен считает важным предусмотреть исключение примирения сторон и такую форму наказания, как ограничение свободы для преступлений, связанных с истязанием, любыми формами насилия, жестоким обращением в отношении детей.

"Безнаказанность за жестокое обращение часто переходит в более тяжелые преступления. Человек, совершающий подобное деяние, должен знать, что наказание суровое. При этом все те, кто совершил деяние, связанное с жестоким обращением, насилием в отношении детей, должны пройти обязательный курс психологической помощи", – считает она.

Дина Закиева добавила, что в выявлении, в работе с детьми, которые были подвергнуты насилию, основную роль играют психологи. Между тем, по ее словам, в 13 областях нет центров психологической поддержки, которые должны заниматься обучением, координацией, качеством психологической работы в школах. Кроме того, отсутствуют единые подходы.

"В этой связи институциональное развитие психологической поддержки в соответствии с Посланием президента РК решит данную проблему. Сегодня отсутствует единая программа помощи жертвам насилия – детям. Родители самостоятельно ищут адвокатов, юридическую консультацию", – добавила правозащитник.

Она заключила, что создание единого телефона доверия будет основой в профилактике и выявлении насилия. В мировой практике это является одним из самых эффективных инструментов.

"Нужно, чтобы каждый ребенок знал номер телефона, куда он всегда может обратиться. По поручению президента работа с МЦРИАП РК над этим идет", – сказала Закиева.

В своем Послании, прозвучавшем 1 сентября 2023 года, Касым-Жомарт Токаев сказал, что в качестве главы государства требует ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. По его словам, особое внимание следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей.



