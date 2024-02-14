Временный порядок отбора на госслужбу ввели в Казахстане

Председатель Агентства по делам государственной службы утвердил Временные правила отбора и проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б" в интегрированной информационной системе, сообщает Zakon.kz.

Правила будут действовать в период с 1 января по 31 декабря 2024 года в три этапа.

1. С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года временный порядок вводится в следующих госорганах:

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы;

Министерство торговли и интеграции РК;

Министерство транспорта РК;

Министерство промышленности и строительства РК;

Местные исполнительные органы Акмолинской области;

Местные исполнительные органы города Шымкента.

2. Со 1 февраля по 31 декабря 2024 года временный порядок ввели в:

Агентство РК по делам государственной службы;

Агентство по защите и развитию конкуренции РК;

Министерство транспорта РК;

Министерство промышленности и строительства РК;

Министерство торговли и интеграции РК;

Министерство туризма и спорта РК;

Министерство экологии и природных ресурсов РК;

Местные исполнительные органы Акмолинской области;

Местные представительные органы Акмолинской области;

Ревизионная комиссия по Акмолинской области;

Местные исполнительные органы города Шымкента;

Местный представительный орган города Шымкент;

Ревизионная комиссия по городу Шымкент;

Местные исполнительные органы города Астана;

Местный представительный орган города Астана;

Ревизионная комиссия по городу Астана;

Местные исполнительные органы Карагандинской области;

Местные представительные органы Карагандинской области;

Ревизионная комиссия по Карагандинской области;

Местные исполнительные органы Павлодарской области;

Местные представительные органы Павлодарской области;

Ревизионная комиссия по Павлодарской области.

3. С 1 июля по 31 декабря 2024 года временный порядок введут в:

Агентство по стратегическому планированию и реформам РК;

Министерство водных ресурсов и ирригации РК;

Министерство здравоохранения РК;

Министерство культуры и информации РК;

Министерство юстиции РК;

Министерство просвещения РК;

Министерство энергетики РК;

Местные исполнительные органы Актюбинской области;

Местные представительные органы Актюбинской области;

Ревизионная комиссия по Актюбинской области;

Местные исполнительные органы Восточно-Казахстанской области (ВКО);

Местные представительные органы ВКО;

Ревизионная комиссия по ВКО;

Местные исполнительные органы Западно-Казахстанской области (ЗКО);

Местные представительные органы ЗКО;

Ревизионная комиссия по ЗКО;

Местные исполнительные органы Северо-Казахстанской области (СКО);

Местные представительные органы СКО;

Ревизионная комиссия по СКО;

Местные исполнительные органы Мангистауской области;

Местные представительные органы Мангистауской области;

Ревизионная комиссия по Мангистауской области.

Отбор будут проводить на интернет-портале "eqyzmet.gov.kz" интегрированной информационной системы в два этапа: оценка личных качеств; общий конкурс.

Для определения соответствия кандидата условиям поступления на государственную службу, система запрашивает информацию из информационных систем государственного органа, осуществляющего стратегические, регулирующие, контрольно-надзорные, реализационные и разрешительные функции в области охраны и надзора за здоровьем граждан и государственного органа по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов.

В случае несоответствия требованиям законодательства кандидат исключается на любом этапе отбора.

Для участия в отборе кандидат регистрируется в системе, проходит аутентификацию по ИИН, ЭЦП или с помощью цифровой идентификации.

Для участия в отборе кандидату потребуется собственное техническое оснащение (компьютер, стабильная скорость интернета не менее 5 мб/сек, веб-камера, микрофон и освещение, обеспечивающее достаточную видимость).

Во время прохождения этапов отбора кандидат:

участвует лично при отсутствии посторонних лиц;

не покидает место;

не отворачивается от экрана;

не закрывает изображение;

не отключает видеокамеру;

по запросу системы проводит круговой обзор помещения (360 градусов) в котором находится на момент прохождения отбора;

не разговаривает по телефону;

не использует стороннее программное обеспечение, позволяющее получать доступ к персональному компьютеру другими лицами (программы удаленного доступа), аудио гарнитуру (наушники), вспомогательные электронные, печатные, бумажные и иные материалы, а также предметы.

При прохождении этапа оценки способности работать с текстовой и числовой информацией кандидат, при необходимости, использует чистую бумагу, калькулятор, карандаш или ручку.

За прохождением кандидатом процедуры отбора следит проктор при помощи функции автоматического контроля системы.

Для отбора кандидатов на занятие вакантной должности кадровой службой государственного органа формируется конкурсная комиссия.

Конкурсная комиссия состоит не менее чем из 3 членов и формируется в следующем составе:

непосредственный руководитель государственного органа либо структурного подразделения, имеющего вакантную должность, на которую объявлен конкурс; служащий кадровой службы или лицо, на которого возложено исполнение обязанностей кадровой службы; оценщик.

Оценщики выбираются из списка, который формирует система в случайном порядке. Объявление об отборе оценщиков публикуется в системе, а также на интернет-ресурсах государственного органа и уполномоченного органа по делам государственной службы.

Как будет проходить тестирование на знание государственного языка и законодательства

Администратор процедуры отбора проводит тестирование кандидатов на знание государственного языка и законодательства РК по мере обращения граждан.

Программа тестирования состоит из:

Значения прохождения тестирования составляют не менее 30 правильных ответов от общего количества вопросов (55 вопросов) по всем нормативным правовым актам и не менее 5 правильных ответов по каждому нормативному правовому акту.

Пороговое значение для прохождения тестирования на знание казахского языка не устанавливается.

Общее время на выполнение тестов на знание законодательства Республики Казахстан составляет 55 минут.

Кандидату, получившему результат тестирования на знание государственного языка и законодательства РК не ниже значений, указанных в программе тестирования, в личный кабинет направляется электронный сертификат о прохождении тестирования.

Порядок прохождения тестирования

Для участия в тестировании кандидат не позднее одного календарного дня до дня тестирования подает заявку в личном кабинете.

Запись на тестирование подтверждается уведомлением, формируемым системой с указанием даты и времени прохождения тестирования. Перед началом тестирования кандидат знакомится с инструкцией по прохождению тестирования.

До завершения процесса тестирования, участник имеет возможность ответить на вопросы, скорректировать ответы, в том числе предыдущие.

Повторное тестирование допускается не ранее чем через 30 календарных дней со дня прохождения тестирования.

По истечении времени, отведенного на выполнение тестовых заданий, тестирование автоматически завершается. Также можно самостоятельно завершить тестирование досрочно, без замечаний либо указав свои замечания или жалобы к процедуре проведения.

Подсчет правильных ответов тестирования осуществляется системой автоматически. После завершения тестирования система отображает соответствующий результат.

Результаты кандидатов, преодолевших пороговое значение, направляются на проверку проктору, при этом заявке присваивают статус "На проверке".

Проктор осуществляет проверку в течение одного рабочего дня после завершения тестирования.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения кандидатом правил прохождения тестирования, о которых мы писали выше, составляется список нарушений. Этот список направляется системой в "личный кабинет" кандидата, при этом результаты тестирования автоматически аннулируются. При этом, состояние заявки участника "На проверке" переводится в состояние "Не пройден".

В случае отсутствия нарушений порядка проведения тестирования, статус заявки кандидата переводится с "На проверке" на "Пройдено" и кандидат допускается к следующему этапу отбора.

Как будет проходить общий конкурс

Конкурс проводится государственным органом, имеющим вакантные или временно вакантные административные государственные должности корпуса "Б".

Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов:

объявление о проведении конкурса в системе; прием заявок граждан, желающих принять участие в конкурсе посредством системы; прохождение кандидатами оценки личных качеств и оценки способности кандидата работать с текстовой и числовой информацией; написание эссе (для определенных должностей либо по решению государственного органа); собеседование в конкурсной комиссии государственного органа; подведение итогов конкурса.

Что означает оценка личных качеств

Оценка личных качеств кандидатов проводится в форме тестирования.

За 100 минут кандидату нужно выполнить ряд заданий на: выявление уровня стрессоустойчивости (10 заданий); инициативности (10 заданий); ответственности (10 заданий); ориентации на потребителя услуг и его информирование (10 заданий); добропорядочности (10 заданий); саморазвития (10 заданий); оперативности (10 заданий); сотрудничества и взаимодействия (10 заданий); управления деятельностью (10 заданий); принятия решений (10 заданий); лидерства (10 заданий); стратегического мышления (10 заданий); управления изменениями (10 заданий).

Оценка личных качеств также включает вопросы на определение уровня достоверности.

Как будут оценивать способности работать с текстовой и числовой информацией

Оценка способности работать с текстовой информацией предполагает 25 тестовых заданий на изучение предложенного фрагмента текста и выбор одного из вариантов ответа по его содержанию.

Оценка способности работать с числовой информацией предполагает 25 тестовых заданий на изучение предложенной информации, представленной в виде таблиц, графиков и диаграмм, и выбор одного из вариантов ответа по ее содержанию.

Продолжительность каждой оценки - не более 25 минут. Предварительные результаты отображаются на мониторах кандидатов по завершению тестирования.

Пороговое значение прохождения этапа конкурса "Оценка способности работать с текстовой и числовой информацией" составляет не менее 10 правильных ответов от общего количества вопросов (50 вопросов).

Как будет проходить написание эссе

По функциональному направлению должностей А-1, В-1, С-1, С-О-1, C-R-1, D-1, D-O-1, D-R-1, E-1, E-R-1 кадровая служба формирует список тем эссе, который размещается в системе и направляется системой в личный кабинет кандидата.

Кандидат пишет эссе в режиме онлайн в системе в любое удобное время суток, согласно графику определяемому системой. Объем текста составляет не более 250 слов на государственном или русском языке.

В конкурсе на несколько вакантных должностей эссе пишется по каждой вакантной должности отдельно.

Процедура написания фиксируется системой с помощью видеозаписи. Время рассчитывается с момента открытия "окна" написания эссе в системе и не должно превышать 45 минут.

При этом кандидат должен начать и закончить написание эссе до истечения установленного времени.

Пороговое значение прохождения этапа конкурса "Написание эссе" составляет не менее трёх баллов.

Как будет проходить собеседование в конкурсной комиссии государственного органа

Целью собеседования является оценка потенциала и личных качеств кандидатов.

Перед этапом собеседование личные дела кандидатов, набравших наивысшие баллы по результатам предыдущих этапов конкурса, направляются посредством системы в кадровую службу государственного органа, опубликовавшего объявление о проведении конкурса на вакантную должность, для перепроверки соответствия квалификационным требованиям и условиям поступления на государственную службу.

К собеседованию в конкурсной комиссии допускается не более трёх кандидатов, набравших наивысшие баллы по результатам предыдущих этапов конкурса.

Кандидатам, допущенным к этапу собеседования, кадровой службой посредством системы направляются уведомления с указанием даты и ссылки на проведение собеседования.

Собеседование с кандидатами проводится в режиме видеосвязи по ссылке, направленной посредством системы в личный кабинет.

В ходе собеседования члены конкурсной комиссии задают вопросы общего характера, предназначенные для налаживания контакта и расположения кандидата, определения открытости, способности чётко, логично выражать мысли, а также на предмет личных компетенций.

Продолжительность собеседования с каждым кандидатом составляет не более 15 минут.

Каждый член комиссии индивидуально оценивает итоги собеседования с кандидатами посредством введения баллов в систему

Подведение итогов конкурса и выбор победителя

В день окончания проведения собеседования, система автоматически определяет победителя конкурса - кандидата набравшего наибольшее количество суммарных баллов всех этапов отбора: оценки личных качеств, оценки способности работать с текстовой и числовой информацией, результатов эссе и собеседования.

Кадровой службе государственного органа и кандидатам в личные кабинеты посредством системы направляется уведомление об итогах конкурса.

В течение одного рабочего дня после подведения итогов конкурса, системой оформляется протокол, который подписывается кадровой службой с помощью ЭЦП.

По истечении пяти рабочих дней, но не позднее десяти рабочих дней со дня объявления итогов конкурса, если по договоренности сторон не установлен иной срок, лицо, имеющее право назначения на государственную должность, принимает на объявленную вакантную должность кандидата - победителя конкурса.

Победитель, за исключением государственных служащих, в течение 10 календарных дней со дня объявления итогов конкурса предоставляет в кадровую службу следующие документы:

документ, подтверждающий трудовую деятельность (либо нотариально засвидетельствованная копия или удостоверенная кадровой службой с места работы);

медицинскую справку о состоянии здоровья (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме № 075/у.

Приказ введен в действие с 12 февраля и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.