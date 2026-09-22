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Право

Токаев изменил функции Высшей аудиторской палаты

Высшая аудиторская палата РК, ВАП РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 11:51 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Президент подписал указ от 17 сентября 2026 года, которым внесены изменения в Положение о Высшей аудиторской палате РК, а также в указ о Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда РК, сообщает Zakon.kz.

Поправки коснулись некоторых функций ВАП.

В частности, уточнено, что к функциям Высшей аудиторской палаты относится разработка и утверждение:

  • правил передачи материалов государственного аудита по выявленным правонарушениям при проведении внешнего государственного аудита и финансового контроля совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, уполномоченными органами по расследованию экономических и финансовых преступлений и борьбе с коррупцией;

Помимо этого, с 21 октября 2026 года ВАП добавится функция по разработке и утверждению правил проведения оценки эффективности деятельности государственных органов по достижению целей планов развития государственных органов и планов развития столицы, областей, городов республиканского значения и по достижению конечных результатов, предусмотренных паспортами бюджетных программ.

К полномочиям председателя Высшей аудиторской палаты дополнено:

  • осуществление контроля за деятельностью подведомственной организации Высшей аудиторской палаты.

Также говорится, что должность председателя Высшей аудиторской палаты по условиям материально-бытового и медицинского обеспечения, а также транспортного обслуживания приравнивается к должности заместителя премьер-министра, а должность члена Высшей аудиторской палаты – к должности вице-министра.

Кроме того, изменения произошли в составе Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда РК. В частности, должность заместителя руководителя Администрации президента РК заменили на должность помощника президента по экономическим вопросам.

Указ введен в действие с 17 сентября за исключением нормы, которая вводится с 21 октября 2026 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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