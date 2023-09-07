В Казахстане изменились правила продажи товарного и сжиженного газа

Министр энергетики приказом от 29 августа 2023 года внес изменения и дополнения в Правила розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что розничную реализацию сжиженного нефтяного газа промышленным потребителям могут осуществлять только производители, собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья, собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного за пределами РК и ввезенного для потребления в страну, владельцы газонаполнительных станций, а также владельцы групповых резервуарных установок.

Реализация сжиженного нефтяного газа бытовым и коммунально-бытовым потребителям осуществляется:

владельцами газонаполнительных станций – посредством заправки емкостей хранения сжиженного нефтяного газа (добавлено);

владельцами групповых резервуарных установок – через групповые резервуарные установки;

владельцами газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов – в бытовых баллонах;

владельцами автогазозаправочных станций – посредством заправки транспортных средств через газораздаточные колонки.

Также появился новый пункт о том, что фракции сжиженного нефтяного газа (бутаны), оседающие в зимний период в емкостях групповых резервуарных установок, могут быть реализованы иным потребителям сжиженного нефтяного газа.



При этом розничная реализация сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах осуществляется без заключения договора владельцами газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов.



Продажа газа в бытовых баллонах физическим лицам осуществляется без договора по заявке.



Владелец газонаполнительной станции, газонаполнительного пункта выдает потребителю документ (кассовый, товарный чек за полученный объем газа), гарантийный талон качества на каждый продаваемый бытовому потребителю баллон, осуществляет маркировку баллонов товарным знаком, выдает гарантийный талон качества.

При этом владелец газонаполнительной станции, газонаполнительного пункта ведет учет заправляемых газовых баллонов, присваивают им номер, обеспечивают аварийное и плановое обслуживание газобаллонных установок.

Также говорится о том, что потребитель приобретает бытовой баллон со сжиженным нефтяным газом у владельцев газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов, которые обеспечивают исправное техническое состояние бытовых баллонов.

Предусматривается, что поставщик не ранее, чем через пять календарных дней с момента предварительного уведомления потребителя приостанавливает подачу газа в следующих случаях:

недопущения представителей газораспределительной организации, владельца групповой резервуарной установки или владельца газонаполнительной станции к газопроводам, газовому оборудованию и приборам учета;

переоборудования газовых сетей без получения технических условий поставщика;

наличия дебиторской задолженности за поставленный товарный или сжиженный нефтяной газ в соответствии с договором розничной реализации товарного или сжиженного нефтяного газа.

При этом для бытовых потребителей приостановление подачи газа осуществляется не ранее, чем через десять календарных дней с момента предварительного уведомления бытового потребителя.

Также говорится, что при выявлении поставщиком факта отсутствия у потребителя действующего договора технического обслуживания газопотребляющих систем, поставщик не ранее, чем через 30 календарных дней с момента предварительного уведомления потребителя приостанавливает подачу газа.

Уведомление о прекращении (ограничение) подачи газа направляется потребителю электронной почтой, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

Приказ вводится в действие с 17 сентября 2023 года.