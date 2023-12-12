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Законодательство РК

В Казахстане изменили правила установления предельных цен при оптовой и розничной продаже товарного газа

В Казахстане изменили правила установления предельных цен оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа Фото: Zakon.kz
Приказом министра энергетики от 11 декабря 2023 года внесены изменения в Правила определения предельных цен оптовой и розничной реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что Правила определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж изложены в новой редакции.

В частности, изменилась глава 3, в которой говорится, что теперь предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ устанавливается каждые 6 календарных месяцев и действует на всей территории РК для осуществляющих оптовую реализацию в рамках плана поставки вне товарных бирж:

  • производителей сжиженного нефтяного газа;
  • собственников сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья;

Предельные розничные цены устанавливаются и действуют на всей территории РК для автогазозаправочных станций и промышленных потребителей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции.

Вместе с тем говорится, что предельные цены оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа, равные или превышающие 70% от средней цены на бензин марки АИ-92 в РК за 1 календарный месяц, предшествующий планируемому периоду, не устанавливаются.

Уровень предельной оптовой цены на планируемый период не может предусматривать увеличение уровня предельной оптовой цены по сравнению с текущим уровнем более чем на 12%.

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 14 ноября 2023 года ограничили вывоз сжиженного нефтяного газа.

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