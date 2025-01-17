Размещение госзаказа на обеспечение студентов общежитиями: внесены изменения

Министр науки и высшего образования своим приказом внес изменения и дополнения в приказ по вопросам размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего и послевузовского образования местами в общежитиях, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при размещении государственного заказа учитывается общее количество мест строящегося общежития или реконструируемого здания под общежитие, которое составляет для областных центров, городов республиканского значения и столицы не менее 100 мест, а для остальных населенных пунктов – не менее 50 мест, если иное не предусмотрено правилами.

Общее количество мест реконструируемого общежития должно составлять не менее 50-ти новых мест, помимо ранее существовавших мест в реконструируемом общежитии. В этом случае государственный заказ размещается за дополнительно введенные новые места в реконструированном общежитии.

Срок размещения государственного заказа составляет:

72 месяца – в случаях:

строительства нового общежития, акт приемки в эксплуатацию которого прошел государственную регистрацию в правовом кадастре после 1 января 2023 года;

реконструкции организациями высшего и послевузовского образования, 50% акций и более которых принадлежат государству, приобретенного общежития или здания под общежитие, право собственности на которое возникло у указанных организаций образования после 1 января 2024 года;

96 месяцев – в иных случаях.

Срок размещения государственного заказа, предусмотренный в случае реконструкции, применяется при соблюдении всех нижеуказанных требований:

организации высшего и послевузовского образования, 50 и более процентов акций которых принадлежат государству, являющиеся собственниками общежития, расположены в городах республиканского значения или столице с дефицитом мест в общежитиях для студентов, магистрантов и докторантов, свыше 20% от общереспубликанской потребности;

количество мест реконструированного общежития или здания под общежитие составляет не менее 200 мест, в том числе новых, помимо ранее существовавших мест в реконструируемом общежитии;

реконструируемое здание не является учебным корпусом, находящимся в собственности организации высшего или послевузовского образования, 50 и более процентов акций которых принадлежат государству;

акт приемки в эксплуатацию общежития, подтверждающий произведенную реконструкцию, прошел государственную регистрацию в правовом кадастре после 1 января 2024 года.

Указывается, что при смене собственника общежития срок размещения государственного заказа уменьшается с учетом соотношения срока размещения государственного заказа у предыдущего собственника общежития к сроку размещения государственного заказа у нового собственника общежития.

Кроме того, Методика определения размера государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего или послевузовского образования местами в общежитиях дополнена подпунктом о том, что госзаказ размещается:

при реконструкции организациями высшего или послевузовского образования, 50 и более процентов акций которых принадлежат государству, приобретенного общежития или здания под общежитие, право собственности на которое возникло у указанных организаций образования после 1 января 2024 года, – 182 МРП, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

В этом случае годовой размер государственного заказа за одно место в общежитии применяется при соблюдении всех нижеуказанных требований:

организации высшего или послевузовского образования, 50 и более процентов акций которых принадлежат государству, являющиеся собственниками общежития, расположены в городах республиканского значения или столице с дефицитом мест в общежитиях для студентов, магистрантов и докторантов, свыше 20% от общереспубликанской потребности;

количество мест реконструированного общежития или здания под общежитие составляет не менее 200 мест, в том числе новых, помимо ранее существовавших мест в реконструируемом общежитии;

реконструируемое здание не является учебным корпусом, находящимся в собственности организации высшего или послевузовского образования, 50 и более процентов акций которых принадлежат государству;

акт приемки в эксплуатацию общежития, подтверждающий произведенную реконструкцию, прошел государственную регистрацию в правовом кадастре после 1 января 2024 года.

Приказ вводится в действие с 27 января 2025 года.