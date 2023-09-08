Правила проверки законности источников приобретения активов разработали в Казахстане

Генеральная прокуратура подготовила проект Правил назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов" в системе органов прокуратуры образовано новое ведомство по возврату активов. К его полномочиям, в частности, отнесли проведение дополнительного вида проверки законности источников приобретения (происхождения) актива.

Разработанный проект регламентирует порядок проведения данного вида проверки.

Проверка проводится в отношении актива лица, включенного в реестр, вне зависимости от того, реализовало ли такое лицо свое право по представлению декларации о раскрытии активов.

Цель проверки – исследование законности источников приобретения (происхождения) актива, подтверждение либо опровержение факта незаконного приобретения, в том числе вывода актива.

Проверка осуществляется по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов, принимаемому на основании рапорта должностного лица уполномоченного органа по возврату активов, инициирующего проверку, либо по поручению Генерального Прокурора или его заместителя, курирующего работу уполномоченного органа по возврату активов.

Проводит проверку прокурор уполномоченного органа по возврату активов.

В рапорте указывается:

дата, фамилия, имя, отчество и должность лица, подающего рапорт;

краткое изложение материалов досье на субъекта и его аффилированных лиц;

сведения о включении субъекта и его аффилированных лиц в реестр, с указанием номера и даты протокола заседания комиссии;

сведения об уведомлении лица о включении его в реестр;

сведения о представлении или не представлении декларации о раскрытии активов по состоянию на дату рапорта;

актив лица, включенного в реестр, в отношении которого планируется проведение проверки;

период проверки;

срок проведения проверки.

О проведении проверки выносится постановление, которое регистрируется в ведомстве органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

Проверку проводят только те лица, которые указаны в постановлении о проведении проверки.

В случае необходимости для дачи заключений к участию в проверке привлекаются специалисты:

государственных и правоохранительных органов;

организаций, независимо от формы собственности.

В ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов вправе истребовать и получать:

необходимые для проведения проверки информацию, материалы и документы, а также уголовные, гражданские, административные дела, дела об административных правонарушениях, исполнительные производства;

доступ к информации, сведениям и документам уголовных, гражданских, административных дел, дел об административных правонарушениях, исполнительных производств, надзорным производствам и иным материалам, а также к информационным системам и ресурсам правоохранительных и иных государственных органов и организаций.

При получении истребуемых материалов, дел и доступа к информационным системам и ресурсам уполномоченный орган по возврату активов обеспечивает сохранность и защиту персональных данных и иной охраняемой законом тайны, в том числе от незаконного распространения.

вызывать и получать пояснения от должностных, физических лиц и представителей юридических лиц по вопросам проводимой проверки;

применять технические средства фиксации, замера, отбора проб;

реализовать иные полномочия, установленные Конституционным законом "О прокуратуре", законом и иными законами РК.

Уполномоченный орган вправе требовать:

незамедлительной отмены мер запретительного или ограничительного характера, приостановления полностью или частично действия незаконного акта при наличии оснований и в порядке, предусмотренном законом Республики Казахстан;

от уполномоченных органов производства проверок и обязывать сообщать об их результатах;

получения доступа на объект проверки, проверяемую территорию, к имуществу, связанному с предметом проверки, информационным системам и ресурсам, информации, материалам и документам;

Сбор фактической информации осуществляется путем фото-видеосъемки, снятия замеров, копий, отбора проб, контрольного закупа и иной фиксации, имеющей значение для объективной оценки в ходе проверки, с обязательным уведомлением соответствующего субъекта.

По окончании проверки составляется справка о результатах проверки, которая содержит:

дату и место составления справки, основания проверки;

наименование проверяемого актива и (или) данные субъекта, являющегося (являвшегося) его собственником, доверительным управляющим, пользователем, предмет (тематика) проверки;

общие сведения по тематике проверки;

выводы и предложения по результатам проверки;

подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку.

Справка приобщается к материалам досье субъекта, а также вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка.

По результатам проверки принимаются решения:

о внесении на рассмотрение комиссии вопроса о подаче в суды исков о признании активов активами необъяснимого происхождения;

о реализации уполномоченным органом по возврату активов иных мер по принудительному возврату активов, включая обеспечительные ипредварительные обеспечительные меры;

о передаче материалов в правоохранительные либо специальные государственные органы для проведения досудебных расследований в отношении лица (группы лиц), включенного в реестр;

об инициировании аудита, проверок, ревизий, подачи исков, связанных с возвратом активов, а также осуществления иных мероприятий, связанных с запросами информации, правовой помощи и иных специальных мероприятий по взаимодействию с иностранными судами и уполномоченными органами, в том числе направленными на обеспечение возврата активов;

о внесении либо инициировании актов прокурорского надзора и реагирования.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 сентября 2023 года.