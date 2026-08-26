#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Право

Проверка законности источников приобретения актива: что изменилось

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 16:59 Фото: freepik
Генеральный прокурор приказом от 21 августа 2026 года внес изменения в Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что проверка осуществляется по решению первого руководителя уполномоченного органа по возврату активов либо заместителя первого руководителя, курирующего работу по возврату активов, принимаемому на основании рапорта должностного лица уполномоченного органа по возврату активов, инициирующего проверку.

Этот пункт распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2025 года.

Также уточняется, что в постановлении о проведении проверки указывается:

  • номер и дата постановления, фамилия, имя, отчество первого руководителя уполномоченного органа по возврату активов либо заместителя первого руководителя, курирующего работу по возврату активов, либо иного уполномоченного должностного лица, подписывающего постановление, основания проверки.

Постановление о назначении проверки вручается субъекту или его аффилированному лицу, в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем которых находится (находился) актив, либо руководителю юридического лица посредством цифровой системы по делопроизводству уполномоченного органа по возврату активов.

Указывается, что состав лиц, проводящих проверку, предмет и период проверки могут изменяться (дополняться) по решению первого руководителя уполномоченного органа по возврату активов либо заместителя первого руководителя, курирующего работу по возврату активов, либо иного уполномоченного должностного лица, назначившего проверку.

Проверка, в том числе назначенная с 11 октября 2023 года, может быть приостановлена в случаях назначения экспертизы, иной проверки, связанной с данным активом, а также при необходимости получения сведений и документов от иностранных государств и в иных случаях, препятствующих проведению проверки, в том числе при назначении аудита, оценки актива, проверки уполномоченным государственным органом по требованию прокурора, при истребовании дополнительных материалов в других государственных органах и организациях независимо от форм собственности, у физических лиц, при проведении согласительных процедур и определении условий соглашений, предусмотренных статьей 25 Закона.

По согласованию с генеральным прокурором либо его заместителем к проведению проверки, в том числе назначенной с 11 октября 2023 года, могут привлекаться сотрудники других структурных подразделений Генеральной прокуратуры, ведомств органов прокуратуры, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (столицы и городов республиканского значения), районных и приравненных к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратур.

Постановление о назначении экспертизы выносится первым руководителем уполномоченного органа по возврату активов либо заместителем первого руководителя, курирующим работу по возврату активов, либо иным уполномоченным должностным лицом.

Также уточняется, что при осуществлении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива уполномоченный орган по возврату активов:

  • не препятствует нормальному функционированию проверяемого актива, за исключением случаев, создающих угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, основам конституционного строя и национальной безопасности РК, а также угрожающих возникновением необратимых последствий для жизни и здоровья людей.

Требования уполномоченного органа по возврату активов о выделении сотрудников или специалистов (работников), истребовании сведений и дел подписываются первым руководителем уполномоченного органа по возврату активов либо заместителем первого руководителя, курирующим работу по возврату активов, либо иным уполномоченным должностным лицом, либо лицами, указанными в постановлении о назначении проверки, либо их непосредственными руководителями.

Требования о проведении проверки, направляемые в уполномоченные органы, подписываются первым руководителем уполномоченного органа по возврату активов либо заместителем первого руководителя, курирующим работу по возврату активов, либо иным уполномоченным должностным лицом.

Приказ вводится в действие с 5 сентября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
14:30, 17 апреля 2026
Изменились правила проверки происхождения законности активов
Правила проверки законности источников приобретения актива разработала Генпрокуратура
08:58, 08 сентября 2023
Правила проверки законности источников приобретения активов разработали в Казахстане
Генпрокуратура утвердила Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения
10:47, 18 октября 2023
Как будут проверять законность приобретения активов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аделина Земс
16:50, Сегодня
Аделина Земс объяснила проблему с инфраструктурой Карагандинской области после ответа ФЛАК
Дамм-младший назвал победу над Медведевым на турнире в Уинстон-Сейлеме лучшей в карьере
16:46, Сегодня
Дамм-младший назвал победу над Медведевым на турнире в Уинстон-Сейлеме лучшей в карьере
Кадры с тренировок Жаната Жакиянова и после завоевания титула
16:24, Сегодня
Самый лёгкий чемпион мира из Казахстана Жакиянов: удивлял Хаттона и дрался за два титула
Стоимость трансфера Самородова оценивается в 8 млн долларов
16:22, Сегодня
Максим Самородов перейдёт в "Спартак" на этой неделе – Тимур Гурцкая
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: