Проверка законности источников приобретения актива: что изменилось

Генеральный прокурор приказом от 21 августа 2026 года внес изменения в Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что проверка осуществляется по решению первого руководителя уполномоченного органа по возврату активов либо заместителя первого руководителя, курирующего работу по возврату активов, принимаемому на основании рапорта должностного лица уполномоченного органа по возврату активов, инициирующего проверку.

Этот пункт распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2025 года.

Также уточняется, что в постановлении о проведении проверки указывается:

номер и дата постановления, фамилия, имя, отчество первого руководителя уполномоченного органа по возврату активов либо заместителя первого руководителя, курирующего работу по возврату активов, либо иного уполномоченного должностного лица, подписывающего постановление, основания проверки.

Постановление о назначении проверки вручается субъекту или его аффилированному лицу, в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем которых находится (находился) актив, либо руководителю юридического лица посредством цифровой системы по делопроизводству уполномоченного органа по возврату активов.

Указывается, что состав лиц, проводящих проверку, предмет и период проверки могут изменяться (дополняться) по решению первого руководителя уполномоченного органа по возврату активов либо заместителя первого руководителя, курирующего работу по возврату активов, либо иного уполномоченного должностного лица, назначившего проверку.

Проверка, в том числе назначенная с 11 октября 2023 года, может быть приостановлена в случаях назначения экспертизы, иной проверки, связанной с данным активом, а также при необходимости получения сведений и документов от иностранных государств и в иных случаях, препятствующих проведению проверки, в том числе при назначении аудита, оценки актива, проверки уполномоченным государственным органом по требованию прокурора, при истребовании дополнительных материалов в других государственных органах и организациях независимо от форм собственности, у физических лиц, при проведении согласительных процедур и определении условий соглашений, предусмотренных статьей 25 Закона.

По согласованию с генеральным прокурором либо его заместителем к проведению проверки, в том числе назначенной с 11 октября 2023 года, могут привлекаться сотрудники других структурных подразделений Генеральной прокуратуры, ведомств органов прокуратуры, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (столицы и городов республиканского значения), районных и приравненных к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратур.

Постановление о назначении экспертизы выносится первым руководителем уполномоченного органа по возврату активов либо заместителем первого руководителя, курирующим работу по возврату активов, либо иным уполномоченным должностным лицом.

Также уточняется, что при осуществлении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива уполномоченный орган по возврату активов:

не препятствует нормальному функционированию проверяемого актива, за исключением случаев, создающих угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, основам конституционного строя и национальной безопасности РК, а также угрожающих возникновением необратимых последствий для жизни и здоровья людей.

Требования уполномоченного органа по возврату активов о выделении сотрудников или специалистов (работников), истребовании сведений и дел подписываются первым руководителем уполномоченного органа по возврату активов либо заместителем первого руководителя, курирующим работу по возврату активов, либо иным уполномоченным должностным лицом, либо лицами, указанными в постановлении о назначении проверки, либо их непосредственными руководителями.

Требования о проведении проверки, направляемые в уполномоченные органы, подписываются первым руководителем уполномоченного органа по возврату активов либо заместителем первого руководителя, курирующим работу по возврату активов, либо иным уполномоченным должностным лицом.

Приказ вводится в действие с 5 сентября 2026 года.