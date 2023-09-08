Почти вдвое расширили Карту туристификации Казахстана
Фото: Zakon.kz
Министр культуры и спорта приказом от 31 августа 2023 года утвердил новую редакцию Карты туристификации, сообщает Zakon.kz.
В карту добавлены туристские территории республиканского уровня:
- Государственный национальный природный парк "Тарбагатай" области Абай.
- Побережье озера Алаколь области Абай и Жетысуской области (ранее были Алматинская область и ВКО).
- Государственный национальный природный парк "Улытау" Улытауской области.
Переведены с регионального на республиканский уровень:
- Побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области, включая город Конаев.
- Государственный национальный природный парк "Катон-Карагай" ВКО.
- Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк Жетысуской области.
Помимо этого в карту включили ряд новых туристских территорий регионального уровня:
- Курортная зона озера Шошкалы области Абай.
- Мемориальный комплекс "Абай-Шакарим" области Абай.
- Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Бөрілі" области Абай.
- Меловые горы "Актолагай" Актюбинской области.
- Пески "Баркын" и "Аккум" Актюбинской области.
- "Волчий" водопад Актюбинской области.
- Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей "Таңбалы" Алматинской области.
- Озеро "Ханкожа" Кызылординской области.
- Мавзолей "Коркыт-ата" Кызылординской области.
- Мавзолей и колодец "Укаш ата" Туркестанской области.
- Мавзолей "Байдибек ата" Туркестанской области.
- Мавзолей "Домалак ана" Туркестанской области.
- Башня "Акбикеш" Туркестанской области.
- Тысячелетний тутовник Мажратут Туркестанской области.
- Ущелье "Келте-Машат" Туркестанской области.
- Государственный природный заповедник "Каратау" Туркестанской области.
- Историко-культурный комплекс "Жошы Хан" области Ұлытау.
- Историко-культурный комплекс "Шым қала" города Шымкент.
- Мавзолеи "Ибрагим ата", "Карашаш-ана", "Мирали-баба" и "Абдель-Азиз Баб" города Шымкент.
- Минарет "Хызыр" города Шымкент и ряд других.
Если ранее в Карте было всего 68 туристских территорий, теперь в нее вошли 102 объекта. Полный перечень смотрите по ссылке.
Приказ вводится в действие 18 сентября 2023 года.
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