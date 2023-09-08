Почти вдвое расширили Карту туристификации Казахстана

Министр культуры и спорта приказом от 31 августа 2023 года утвердил новую редакцию Карты туристификации, сообщает Zakon.kz.

В карту добавлены туристские территории республиканского уровня:

Государственный национальный природный парк "Тарбагатай" области Абай.

Побережье озера Алаколь области Абай и Жетысуской области (ранее были Алматинская область и ВКО).

Государственный национальный природный парк "Улытау" Улытауской области.

Переведены с регионального на республиканский уровень:

Побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области, включая город Конаев.

Государственный национальный природный парк "Катон-Карагай" ВКО.

Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк Жетысуской области.

Помимо этого в карту включили ряд новых туристских территорий регионального уровня:

Курортная зона озера Шошкалы области Абай.

Мемориальный комплекс "Абай-Шакарим" области Абай.

Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Бөрілі" области Абай.

Меловые горы "Актолагай" Актюбинской области.

Пески "Баркын" и "Аккум" Актюбинской области.

"Волчий" водопад Актюбинской области.

Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей "Таңбалы" Алматинской области.

Озеро "Ханкожа" Кызылординской области.

Мавзолей "Коркыт-ата" Кызылординской области.

Мавзолей и колодец "Укаш ата" Туркестанской области.

Мавзолей "Байдибек ата" Туркестанской области.

Мавзолей "Домалак ана" Туркестанской области.

Башня "Акбикеш" Туркестанской области.

Тысячелетний тутовник Мажратут Туркестанской области.

Ущелье "Келте-Машат" Туркестанской области.

Государственный природный заповедник "Каратау" Туркестанской области.

Историко-культурный комплекс "Жошы Хан" области Ұлытау.

Историко-культурный комплекс "Шым қала" города Шымкент.

Мавзолеи "Ибрагим ата", "Карашаш-ана", "Мирали-баба" и "Абдель-Азиз Баб" города Шымкент.

Минарет "Хызыр" города Шымкент и ряд других.

Если ранее в Карте было всего 68 туристских территорий, теперь в нее вошли 102 объекта. Полный перечень смотрите по ссылке.

Приказ вводится в действие 18 сентября 2023 года.