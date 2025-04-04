Карту туристификации расширили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр туризма и спорта приказом от 28 марта 2025 года внес изменения в карту туристификации, сообщает Zakon.kz.
В новую карту туристификации вошло 186 объектов, в прежнем варианте насчитывалось 102 объекта.
Так, в туристские территории республиканского уровня входило 33 объекта, сейчас в нем находится 44 объекта.
В частности, в карту добавлены:
- Спортивно-технический комплекс "Sokol" Алматинской области
- Сибинские озера Восточно-Казахстанской области
- Озеро Марқакөл Восточно-Казахстанской области
- Космодром "Байконур" Кызылординской области
- Древний город Сығанақ Кызылординской области
- Geopark Aral Кызылординской области
- Курортная зона "Кендерли" Мангистауской области
- Курортная зона "Сарыагаш" Туркестанской области
- Пещера "Акмешит" Туркестанской области
- Ущелье "Аксу" Туркестанской области
Вместе с тем существенно расширен список туристских территорий регионального уровня. Теперь в нем 142 туробъекта.
Посмотреть весь список туробъектов можно здесь.
Приказ вводится в действие с 14 апреля 2025 года.
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