#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Право

Карту туристификации расширили в Казахстане

город Кочевникков, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 12:00 Фото: Zakon.kz
Министр туризма и спорта приказом от 28 марта 2025 года внес изменения в карту туристификации, сообщает Zakon.kz.

В новую карту туристификации вошло 186 объектов, в прежнем варианте насчитывалось 102 объекта.

Так, в туристские территории республиканского уровня входило 33 объекта, сейчас в нем находится 44 объекта.

В частности, в карту добавлены:

  • Спортивно-технический комплекс "Sokol" Алматинской области
  • Сибинские озера Восточно-Казахстанской области
  • Озеро Марқакөл Восточно-Казахстанской области
  • Космодром "Байконур" Кызылординской области
  • Древний город Сығанақ Кызылординской области
  • Geopark Aral Кызылординской области
  • Курортная зона "Кендерли" Мангистауской области
  • Курортная зона "Сарыагаш" Туркестанской области
  • Пещера "Акмешит" Туркестанской области
  • Ущелье "Аксу" Туркестанской области 

Вместе с тем существенно расширен список туристских территорий регионального уровня. Теперь в нем 142 туробъекта.

Посмотреть весь список туробъектов можно здесь.

Приказ вводится в действие с 14 апреля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: