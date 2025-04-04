Карту туристификации расширили в Казахстане

Министр туризма и спорта приказом от 28 марта 2025 года внес изменения в карту туристификации, сообщает Zakon.kz.

В новую карту туристификации вошло 186 объектов, в прежнем варианте насчитывалось 102 объекта.

Так, в туристские территории республиканского уровня входило 33 объекта, сейчас в нем находится 44 объекта.

В частности, в карту добавлены:

Спортивно-технический комплекс "Sokol" Алматинской области

Сибинские озера Восточно-Казахстанской области

Озеро Марқакөл Восточно-Казахстанской области

Космодром "Байконур" Кызылординской области

Древний город Сығанақ Кызылординской области

Geopark Aral Кызылординской области

Курортная зона "Кендерли" Мангистауской области

Курортная зона "Сарыагаш" Туркестанской области

Пещера "Акмешит" Туркестанской области

Ущелье "Аксу" Туркестанской области

Вместе с тем существенно расширен список туристских территорий регионального уровня. Теперь в нем 142 туробъекта.

Посмотреть весь список туробъектов можно здесь.

Приказ вводится в действие с 14 апреля 2025 года.