Страховщики будут по-новому определять размер вреда автомобилю

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству, сообщает Zakon.kz.

Расчет размера вреда, причиненного транспортному средству осуществляется страховщиком или оценщиком с применением лицензионного специализированного программного обеспечения на основании заявления об определении размера вреда, причиненного имуществу.

В заявлении должны содержаться следующие сведения:

о дате и времени поступления заявления;

об имуществе/транспортном средстве (марка, модель), государственном регистрационном номере (кадастровом номере, идентификационном номере).

Осмотр поврежденного транспортного средства оформляется путем составления акта осмотра, включающего информацию о возможных дефектах, которые можно определить по результатам осмотра.

Осмотр проводится на станциях технического обслуживания по требованию потерпевшего (выгодоприобретателя).

По окончании процедуры расчета размера вреда страховщик представляет потерпевшему (выгодоприобретателю) или их представителям отчет о размере вреда для ознакомления.

Потерпевший в течение 3 рабочих дней со дня получения отчета о размере вреда указывает в полученном отчете отметку о согласии либо несогласии с результатами проведенного расчета размера вреда с указанием причин несогласия.

Страховщик в течение 3 рабочих дней после получения отметки о несогласии с результатами проведенного расчета размера вреда предоставляет корректировку расчета в виде дополнения к отчету о размере вреда, либо направляет письменный ответ о корректности отчета о размере вреда с пояснениями.

При этом указанные сроки осуществления страховщиком осмотра и составления акта осмотра, определения размера вреда, не применяются при упрощенном оформлении транспортного происшествия в соответствии со статьей 22-2 закона. Напомним, норма об упрощенном порядке урегулирования страхового случая вводится в действие с 1 января 2024 года.

Страховщик при определении размера вреда привлеченным им оценщиком на основании договора об оказании услуг предоставляет потерпевшему или его представителю на выбор не менее двух оценщиков.

Правилами детализировано, в каких случаях должна учитываться рыночная стоимость новой детали. Так, говорится, что страховщик при составлении калькуляции размера вреда, причиненного автомобилю в случае необходимости замены детали, применяет рыночную стоимость новой детали без учета износа в следующих случаях:

1) в отношении транспортного средства, владельцем которого является гражданин, при одновременном соответствии следующим условиям:

транспортное средство не подлежит обязательному техническому осмотру;

среднегодовой пробег транспортного средства не превышает 15 тысяч километров;

заменяемая деталь транспортного средства не была ранее повреждена и не подвергалась ремонту;

2) в отношении транспортного средства, владельцем которого является юридическое лицо, при одновременном соответствии следующим условиям:

транспортное средство находится на гарантийном обслуживании;

среднегодовой пробег транспортного средства не превышает 20 тысяч километров;

заменяемая деталь транспортного средства не была ранее повреждена и не подвергалась ремонту.

Однако в этом случае выгодоприобретатель передает в собственность страховщика заменяемую деталь по требованию страховщика.

Также на интернет-ресурсе страхового омбудсмана и страховщика должна быть обеспечена возможность произвести расчет амортизационного износа при определении стоимости размера вреда, причиненного транспортному средству.

Помимо этого вносятся изменения в Требования к содержанию и порядку оформления страховых полисов. Теперь страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств помимо сведений, указанных в пункте 2 Требований, содержит информацию о стаже вождения страхователя и застрахованного (застрахованных) (более двух лет, менее двух лет) и о дате выпуска транспортного средства.

Постановление вводится в действие 20 сентября 2023 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.