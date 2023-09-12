Пилотный проект по горизонтальному мониторингу продлили до конца 2024 года

Заместитель премьер-министра - министр финансов приказом от 4 сентября 2023 года внес изменения в Правила проведения пилотного проекта по горизонтальному мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Реализация Пилотного проекта по горизонтальному мониторингу будет осуществлена в срок по 31 декабря 2024 года. Ранее предусматривалось, что Пилотный проект завершится 31 декабря 2023 года. При этом Правила проведения пилотного проекта изложены в новой редакции.

Горизонтальный мониторинг предусматривает обмен информацией и документами между уполномоченным органом и налогоплательщиком, который основывается на принципах:

сотрудничества;

обоснованного доверия;

законности;

прозрачности;

расширенного информационного взаимодействия.

Горизонтальный мониторинг осуществляется путем расширенного информационного взаимодействия между налоговым органом и налогоплательщиком, в том числе предусматривающего предоставление должностным лицам налогового органа доступа к информационным системам бухгалтерского и налогового учетов и учетной документации налогоплательщика по месту его нахождения.

Пилотный проект реализуется в два этапа:

предпроектная работа;

пилотное внедрение горизонтального мониторинга.

Предпроектная работа регулируется в рамках Соглашения о взаимодействии, которое подписывается первым руководителем Комитета государственных доходов МФ РК либо лицом, его замещающим.

Пилотное внедрение горизонтального мониторинга регулируется в рамках Соглашения о пилотном проекте по горизонтальному мониторингу.

Налогоплательщики становятся участниками Пилотного проекта с даты подписания Соглашения о взаимодействии.

Налогоплательщики из перечня крупных налогоплательщиков с даты заключения Соглашения о пилотном проекте не подлежат мониторингу крупных налогоплательщиков. Уточнено, что при этом такие налогоплательщики не исключаются из Перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утверждаемых уполномоченным органом, не позднее 31 декабря года, предшествующего году введения в действие указанного перечня.

Также детализирована процедура проведения налогового контроля на этапе предпроектной работы.

Так, при реализации Пилотного проекта на этапе предпроектной работы органы государственных доходов проводят изучение исторических данных за налоговые периоды, по которым не истек срок исковой давности и по которым проверки не проводились, либо налогоплательщик, который вступает или вступил в Пилотный проект, подает в органы государственных доходов в произвольной форме заявление о проведении налоговой проверки.

При несогласии участника Пилотного проекта на проведение изучения исторических данных и (или) нарушении порядка проведения изучения исторических данных, органами государственных доходов инициируется налоговая проверка за налоговые периоды, по которым не истек срок исковой давности и по которым проверки не проводились в соответствии с законодательством РК.

При этом обжалование результатов проверки осуществляется в порядке, установленном главой 21 Налогового кодекса.

По периодам, по которым проведено изучение исторических данных, налоговые проверки не осуществляются, за исключением случаев, установленных статьей 145 Налогового кодекса.

Внесение изменений и дополнений в учетную документацию в период изучения исторических данных не допускается.

При проведении изучения исторических данных участник Пилотного проекта обязан предоставлять в установленные в требовании сроки, документы и сведения на бумажном носителе, а при необходимости на электронном носителе.

За невыполнение законных требований органов государственных доходов предусмотрена ответственность согласно нормам КОАП.

По итогам проведения изучения исторических данных органами государственных доходов составляется Заключение по результатам изучения исторических данных с приложением рекомендаций по выявленным нарушениям налогового законодательства для самостоятельного устранения участником Пилотного проекта.

При этом в рекомендациях по выявленным нарушениям налогового законодательства указываются позиции (согласие или не согласие) участника Пилотного проекта с позицией органов государственных доходов.

При полном устранении нарушений по результатам изучения исторических данных в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) Заключения по результатам изучения исторических данных, налоговая проверка не проводится.

При полном и (или) частичном не устранении нарушений по результатам изучения исторических данных в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) Заключения по результатам изучения исторических данных, органами государственных доходов инициируется и (или) проводится налоговая проверка в соответствии с главой 18 Налогового кодекса.

Заключение по результатам изучения исторических данных подписывается ответственными лицами Комитета, проводившими анализ итогов проведения Пилотного проекта, первым руководителем Комитета либо его заместителем, курирующим вопросы Пилотного проекта.

При этом в Заключении по результатам изучения исторических данных должны быть указаны следующие сведения:

наименование уполномоченного органа;

наименование участника Пилотного проекта;

фамилия, имя, отчество, должности и подписи ответственных лиц Комитета;

фамилия, имя, отчество, должности и подписи ответственных лиц участника Пилотного проекта;

место и дата подписания заключения;

период изучения исторических данных;

результаты изучения исторических данных;

позиция участника Пилотного проекта;

приложение к заключению.

Приказ вводится в действие 22 сентября 2023 года.