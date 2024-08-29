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Продлены сроки пилотного проекта по горизонтальному мониторингу и добавлены новые участники

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 09:22 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 23 августа 2024 года внес изменения в Правила проведения пилотного проекта по горизонтальному мониторингу, сообщает Zakon.kz.

В пилотный проект включили новых участников – субъектов среднего и крупного предпринимательства. На них распространяется упрощенный режим горизонтального мониторинга.

Упрощенный режим горизонтального мониторинга заключается в применении положений настоящих Правил за исключением положений относительно системы внутреннего контроля (СВК).

При этом указано, что данные нормы распространяются на налогоплательщиков, которые ведут бухгалтерский, налоговый, производственный и другие виды учетов, связанных с раскрытием показателей налоговой отчетности, в программном обеспечении отличном от учетной системы SAP (Systemanalyse Programmentwicklung).

Заявление для участия в предпроектной работе новыми участниками пилота подается на добровольной основе и в произвольной форме в явочном порядке или направляется по почте заказным письмом с уведомлением. Датой поступления Заявления является дата его приема Комитетом.

Заявления рассматривается в течение 10 рабочих дней с момента поступления.

Комитет по итогам рассмотрения заявления:

  • письменно сообщает налогоплательщику о согласии заключить с налогоплательщиком Соглашение о взаимодействии с приложением двух экземпляров, подписанных первым руководителем Комитета либо лицом, его замещающим;
  • при несоответствии налогоплательщика условиям направляет письменный отказ в подписании Соглашения о взаимодействии с указанием обоснованных причин.

В период до 1 октября 2025 года Комитет разрабатывает требования:

  • к представлению первичных документов, налоговых регистров и регистров бухгалтерского учета, форм налоговой отчетности по каждому налогу и трансфертному ценообразованию;
  • к установлению связей между первичными документами, регистрами бухгалтерского учета, налоговыми регистрами и формами налоговой отчетности;
  • к формированию СВК;
  • к разработке и внедрению информационной системы горизонтального мониторинга, интеграции данной системы с Комитетом.

При этом участником Пилотного проекта проводятся работы по разработке и (или) внедрению, интеграции информационной системы горизонтального мониторинга до 1 октября 2025 года.

Для субъектов, участвующих в упрощенном режиме, указанные требования, за исключением требований к формированию СВК, разрабатываются Комитетом до 1 октября 2025 года.

За налоговые периоды, в которых налогоплательщик находился в Пилотном проекте, по налогам и платежам в бюджет, по которым предоставлен доступ к налоговой отчетности, налоговым регистрам, регистрам бухгалтерского учета и первичным документам через информационную систему горизонтального мониторинга, налоговые проверки проводятся в случаях, установленных пунктом 6 статьи 145 Налогового кодекса, а также при установлении финансово-хозяйственных операций, имеющих признаки фиктивности, подлог документов и (или) искажение данных в бухгалтерских и налоговых информационных системах, используемых для горизонтального мониторинга.

Напомним, в п. 6 ст. 145 речь идет о том, что за налоговые периоды, в которых налогоплательщик состоял на горизонтальном мониторинге, налоговая проверка не проводится, за исключением:

  • встречных проверок;
  • налоговых проверок, проводимых по заявлению самого налогоплательщика (налогового агента);
  • налоговых проверок, проводимых по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О Прокуратуре";
  • налоговых проверок, проводимых в связи с жалобой налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки.

При этом налоговые проверки проводятся не чаще одного раза в год за исключением случаев, установленных статьей 145 Налогового кодекса.

Налоговый контроль до даты заключения Соглашения о пилотном проекте осуществляется в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.

Добавлены новые нормы, в соответствии с которыми:

Налоговый контроль с даты заключения Соглашения о пилотном проекте по налогам и платежам в бюджет, по которым:

  • предоставлен доступ к налоговой отчетности, налоговым регистрам, регистрам бухгалтерского учета и первичным документам, через информационную систему горизонтального мониторинга, осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами;
  • не представлен доступ к налоговой отчетности, налоговым регистрам, регистрам бухгалтерского учета и первичным документам, через информационную систему горизонтального мониторинга, осуществляется в общеустановленном порядке, установленном налоговым законодательством РК.

Налоговый контроль, проводимый в период внедрения Пилотного проекта по инициативе уполномоченных государственных органов, правоохранительных и специальных государственных органов (запросы, требования, сведения), осуществляется в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.

На этапе реализации Пилотного проекта в период предпроектной работы и пилотного внедрения при выявлении фактов предоставления участником Пилотного проекта недостоверной информации, при установлении финансово-хозяйственных операций, имеющих признаки фиктивности, подлог документов и (или) искажение данных бухгалтерского, налогового и иных видов учетов, в том числе в информационной системе горизонтального мониторинга, Соглашение о взаимодействии и (или) Соглашение о пилотном проекте с таким участником Пилотного проекта расторгается Комитетом в одностороннем порядке с соответствующим уведомлением.

Помимо этого в правила добавлена новая норма, в соответствии с которой по участникам Пилотного проекта – субъектам среднего и крупного бизнеса, и осуществляющим производство этилового спирта и алкогольной продукции (кроме пивоваренной продукции), бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива и табачных изделий, в период реализации Пилотного проекта со дня заключения Соглашения о пилотном проекте:

  • не устанавливаются акцизные посты в соответствии пунктом 16 статьи 172 Налогового кодекса на территории участника Пилотного проекта;
  • уплата акциза участником Пилотного проекта осуществляется в сроки, установленные пунктом 1 статьи 475 Налогового кодекса.

Приказ вводится в действие с 8 сентября 2024 года.

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