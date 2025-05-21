Что изменилось в организации питания военнослужащих

Министр обороны РК приказом от 10 мая 2025 года внес изменения в Правила организации питания в Вооруженных Силах Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок организации питания в Вооруженных Силах РК для военнослужащих, студентов военных кафедр в период учебных сборов, призывников при поступлении в военные учебные заведения, кандидатов, прибывших для сдачи вступительных экзаменов и находящихся на казарменном положении в республиканских школах "Жас Улан", а также для военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве (довольствующиеся), в следующих случаях:

при поставке продуктов питания для приготовления пищи довольствующимся силами воинской части;

при приобретении услуг по организации питания, довольствующихся через коммерческие структуры посредством государственных закупок;

при выдаче индивидуальных рационов питания (ИРП) для довольствующихся;

при выдаче денежной компенсации взамен положенного продовольственного пайка для довольствующихся.

Поправками установлено, что зачисление одной воинской части (учреждения) на продовольственное обеспечение в другую, осуществляется на основании распоряжения начальника Тыла Вооруженных Сил РК.

Для зачисления соединения, воинской части или учреждения на продовольственное обеспечение, указанные подразделения представляют соединению, воинской части или учреждению, в которое зачисляются на продовольственное обеспечение:

распоряжение начальника Тыла Вооруженных Сил РК;

выписку из приказа с указанием даты зачисления и списка военнослужащих, зачисляемых на продовольственное обеспечение;

разделительный баланс с отражением сведений об остатках продовольствия, техники и имущества продовольственной службы на день прибытия.

В свою очередь, снятие с продовольственного обеспечения, осуществляется на основании распоряжения начальника Тыла Вооруженных Сил РК.

После снятия с продовольственного обеспечения (в связи с передислокацией без последующей постановки на продовольственное обеспечение) соединения, воинской части или учреждения, продовольственное управление:

открывает лицевой счет на прибывшее соединение, воинскую часть или учреждение;

приходует по учету числящиеся за соединением, воинской частью или учреждением по разделительному балансу воинской части продовольствие, технику и имущество продовольственной службы.

Основанием для зачисления на продовольственное довольствие служат:

приказ командира воинской части (учреждения);

предписание, командировочное удостоверение или отпускной билет военнослужащего (для военнослужащих срочной службы).

Военнослужащим срочной службы, увольняемым в запас, об удовлетворении продовольствием указывается в предписании.

Выписка из приказа является документом, подтверждающим, по какое число и по нормам какого пайка в соответствии с Нормами снабжения военнослужащий (воинская команда, подразделение) удовлетворен продовольствием в натуре или денежной компенсацией взамен пайка, при убытии из воинской части.

Напомним, ранее таким документом являлся продовольственный аттестат.

Установлено, что в случае убытия военнослужащих из воинской части в составе воинской команды (подразделения) выписка из приказа выдается одна на всю команду.

Военнослужащие зачисляются на продовольственное довольствие без предоставления выписки из приказа в случае экстренно доставленных в военно-медицинские учреждения Министерства обороны РК при внезапных заболеваниях.

В этих случаях военно-медицинское учреждение обязано истребовать выписку из приказа от соответствующей воинской части (учреждения), а последняя – в течение одних суток высылает его военно-медицинскому учреждению.

По прибытии военнослужащего в воинскую часть без выписки из приказа, он зачисляется на продовольственное обеспечение приказом командира части на основании его рапорта, в котором указываются по какое число он удовлетворен продовольствием (денежной компенсацией или индивидуальным рационом питания).

Одновременно запрашивается выписка из приказа от воинской части, которая должна не позднее одних суток с момента получения запроса выслать его.

Также в правилах говорится, что при выполнении продолжительных беспосадочных полетов личный состав экипажей самолетов и вертолетов обеспечивается бортовыми пайками. Заявки на необходимое количество пайков штаб авиационной части подает в продовольственную службу части не позднее, чем за 10 часов до вылета самолетов (вертолетов).

Бортовые пайки комплектуются столовыми авиационно-технических частей на каждого члена экипажа в отдельности. Выданные бортовые пайки членам экипажей самолетов указываются в приказе по части.

Бортовые сумки с уложенными в них бортовыми пайками и термосы с горячим чаем доставляются на аэродром к часу, указанному в заявке штаба авиационной части, и сдаются под расписку в накладной на каждый самолет (вертолет) одному из членов экипажа.

Летный состав экипажей перелетающих самолетов и вертолетов, а также инженерно-технический состав, привлекаемый для сопровождения этих самолетов и вертолетов, на период перелета обеспечиваются талонами на получение бесплатного питания по летному пайку и общевойсковому пайку в столовых летного и инженерно-технического состава на военных аэродромах по маршруту перелета. Личный состав, получивший указанные талоны, снимается с продовольственного обеспечения.

В таком же порядке обеспечиваются талонами на получение бесплатного питания по летному пайку военнослужащие летного состава штабов, управлений и центрального аппарата при убытии в служебные командировки в авиационные части.

Пищу в столовых летного и инженерно-технического состава на военных аэродромах по маршруту перелета летный и инженерно-технический состав перелетающих самолетов получает в строгом соответствии с раскладками продуктов по нормам снабжения летного и инженерно-технического состава.

В военно-лечебных учреждениях больные зачисляются на питание в зависимости от времени их поступления:

прибывшие до 8 часов – с завтрака;

прибывшие с 8 до 13 часов – с обеда;

прибывшие с 13 до 19 часов – с ужина;

Снятие с продовольственного обеспечения при выписке производится после завтрака, обеда или ужина в зависимости от местных условий.

В правилах говорится, что в местах получения или сдачи грузов личный состав караулов (команд) обеспечивается питанием через столовые ближайших воинских частей по пайку, положенному военнослужащему срочной службы данной воинской части. Эти же воинские части обеспечивают караул (команды) продовольствием (рационами питания) на путь следования до места сдачи груза или при возвращении после сдачи груза.

Приказ введен в действие с 19 мая 2025 года.