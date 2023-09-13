Казахстанцам разрешат вешать государственный флаг на балконах и в помещениях

Министерство туризма и спорта подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Правила использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба и их изображений, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширяется сфера применения государственного флага.

Так, в правила добавлено, что госсимвол можно размещать в подведомственных подразделениях, в кабинетах подведомственных подразделений, на зданиях и в кабинетах государственных юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, а также иных акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в отношении которых государство выступает единственным акционером и в детских садах.

Также флаг можно размещать на трибунах, экспозициях, в качестве бортового опознавательного знака на воздушных и космических аппаратах, на знаках различия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на воинской или иной государственной службе, а также на костюмах спортсменов и других спортивных принадлежностях.

Кроме того, допускается размещение государственного флага в наклонном (не более 45 градусов) положении на зданиях и помещениях (жилищах, помещениях, в том числе на балконах) принадлежащих частным лицам.

При этом он не может быть использован в качестве геральдический основы для флагов, печатей и символов общественных объединений и других организаций.

Вместе с тем можно будет размещать флаг республики (размером 1 х 2 метра) на зданиях и помещениях, принадлежащих частным лицам (на высоте не менее 3 метров).

В правила также добавлены пункты, устанавливающие, какие факты являются надругательством над государственным флагом, это:

причинение физического ущерба (рвать, сжигать, поджигать, умышленный бросать на землю, топтать ногами, выбрасывать в мусор);

оскорбление государственных символов путем создания коллажей с использованием компьютерных программ, листовок, использование в запрещенных местах и не по назначению, публичное издевательство, нецензурные выражения в адрес государственного флага, в том числе в социальных сетях.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждени до 27 сентября.