Где и как можно использовать Государственный флаг: утверждены условия

Правительство постановлением от 26 июня 2026 года внесло поправки в Правила использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, сообщает Zakon.kz.

В целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан Государственный флаг может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах (под углом 45 градусов) и в местах проведения торжественных мероприятий.

Государственный флаг, независимо от его размеров, должен соответствовать национальному стандарту. Не допускается использование физическими и юридическими лицами Государственного флага с нарушением требований национального стандарта. Государственный флаг не может быть использован физическими и юридическими лицами в качестве предмета для надругательства.

В правила добавили ряд условий использования Государственного флага.

Использование (установка, размещение) Государственного флага допускается при условии:

размещения на индивидуальных жилых домах на высоте не менее трех метров, при этом освещение в темное время суток не является обязательным.

В зависимости от архитектурных или технических ограничений здания возможна установка (размещение) юридическими и физическими лицами на отдельном флагштоке, расположенном на прилегающей территории;

отсутствия соприкосновения с поверхностью земли, пола, воды и иными поверхностями;

вертикального размещения, при этом национальный орнамент должен располагаться в верхней части полотнища;

исключения коммерческих целей в ходе культурных, спортивных, общественных и иных мероприятий, проводимых физическими и юридическими лицами;

отсутствия признаков повреждения, износа, заплаты, прокола, загрязнения, выцветания, смятия либо иных дефектов, умаляющих его достоинство и символическое значение;

использования внутри салонов транспортных средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных символах.

Не допускается умышленное повреждение, уничтожение, сжигание, разрывание, выбрасывание на землю, использование не по назначению, а также совершение иных действий, умаляющих его достоинство и значение как государственного символа.

Кроме того говорится, что Государственный флаг нельзя использовать в рекламных целях, а также в качестве предметов одежды, постельных принадлежностей, занавесей, скатерти, коврика и иных покрытий.

Допустимо использование изображения Государственного флага на спортивной форме и экипировке спортсменов.

Поправками уточнено, что при размещении изображения Государственного флага, Государственного герба на веб-сайтах президента, Парламента, правительства, госорганов, судов, маслихатов и акиматов, должны соблюдаться одноуровневое расположение изображений государственных символов, а также их очередность: Государственный флаг, Государственный герб, Государственный гимн.

Помимо этого, в документе сказано, что помещения или их части, отведенные для стенда, посвященного государственной символике Республики Казахстан, где размещается текст Государственного гимна, должны быть эстетично оформлены и размещены вдали от хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба.

При размещении изображений Государственного флага, Государственного герба и текста Государственного гимна на стендах либо плакатах должны соблюдаться одноуровневое расположение изображений государственных символов, а также их очередность: Государственный флаг, Государственный герб, Государственный гимн.

При оформлении стендов, плакатов и иных наглядных материалов с изображением государственных символов Республики Казахстан используется фон синего цвета, надписи выполняются золотистым цветом.

Постановление вводится в действие с 13 июля.