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В Гондурасе убили активиста, выступавшего против добычи полезных ископаемых

Эколог из Гондураса Хуан Лопес сидит на берегу реки Гуапиноль, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 04:40 Фото: Орландо Сьерра/AFP/Getty Images
15 сентября полиция Гондураса сообщила, что был убит активист-эколог, протестовавший против проектов по добыче полезных ископаемых и строительства гидроэлектростанций на севере Гондураса в целях сохранения тропических лесов и рек, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Хуан Лопес был застрелен в субботу вечером, 14 сентября, несколькими мужчинами, когда возвращался домой из церкви на своей машине.

Лопес входил в Муниципальный комитет по защите общественных благ – экологическую организацию в городе Токоа на атлантическом побережье страны.

Еще трое членов группы были убиты в прошлом году в результате действий, которые организация расценила как возмездие, в стране, которая является одной из самых опасных для активистов в мире.

Группа годами подвергалась угрозам и преследованиям на фоне усилий по сохранению рек Гуапиноль и Сан-Педро, а также природного заповедника Карлос Эскалерас на фоне растущего присутствия горнодобывающих и гидроэнергетических компаний.

До своей гибели Лопес сообщил о многочисленных угрозах, в том числе от члена банды, местного бизнесмена и представителя горнодобывающей компании. С июня около его дома начали появляться двое мужчин на мотоциклах.

Постоянный координатор ООН в Гондурасе Элис Шакелфорд заявила, что Лопесу угрожали за его активизм, и похвалила его усилия по противостоянию интересам влиятельных лиц.

"Мы осуждаем ужасное убийство Хуана Лопеса, правозащитника, которому угрожали за его деятельность", – заявила она в своем посте в социальных сетях.

По данным британской правозащитной организации Global Witness, 85% погибших в прошлом году экологов мира пришлось на Латинскую Америку, а 18 смертей зафиксировано в Гондурасе.

Ранее известного британского телеведущего осудили за создание непристойных фото детей.

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