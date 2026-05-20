Право

Минздрав упорядочит продажу лекарств и медизделий

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство здравоохранения подготовило поправки в Правила оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на актуализацию нормативной базы в соответствии с действующим Налоговым кодексом и не предусматривают новых ограничений или дополнительных требований для аптек, бизнеса и населения.

В частности, изменения носят технический и уточняющий характер. Основная цель – привести ссылки на нормы законодательства в соответствие с актуальной редакцией Налогового кодекса РК и уточнить наименование нормативного правового акта.

В Минздраве отмечают, что изменения не повлияют на порядок продажи лекарств и медицинских изделий, а также не предусматривают введения новых обязательств для аптечных организаций, поставщиков или других участников фармацевтического рынка.

Кроме того, поправки не создадут дополнительной регуляторной или финансовой нагрузки для бизнеса и населения.

В министерстве отметили, что работа по актуализации нормативных документов проводится на постоянной основе для обеспечения прозрачности регулирования, юридической корректности и единообразного применения законодательства в сфере здравоохранения.

Подготовленные изменения направлены на поддержание стабильной и понятной правовой среды в фармацевтической отрасли.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 июня.

Ранее мы рассказали, что Минздрав уточняет механизм формирования предельных цен на ряд лекарств.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
