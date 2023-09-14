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Законодательство РК

Акимату Астаны добавят полномочий по вопросам городской инфраструктуры

Акимат Астаны наделят дополнительными полномочиями по вопросам городской инфраструктуры Фото: pixabay
Министерство национальной экономики разработало Консультативный документ регуляторной политики к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства на совещании по вопросам развития столицы дал ряд поручений, направленных на совершенствование законодательства о статусе столицы, в том числе в части усиления полномочий и ответственности акимата города Астаны.

Данные поручения обусловлены наличием системных проблем, связанных с различными сферами общественной жизни столицы, включая вопросы урбанизации и расширения городской инфраструктуры, формирования единого архитектурного облика, незавершенного строительства, рекламы и торговли, миграции, экологии, общественной безопасности, безбарьерной городской среды, социального обеспечения гибкой системы бюджетирования и государственных закупок, позволяющих оперативно реагировать на запросы общества.

Какова текущая ситуация в Астане

Быстрый рост населения города несет как положительные, так и отрицательные моменты, такие как отставание по темпам строительства жилья, необходимого для развития туризма коммунальной и транспортной инфраструктуры, ухудшение состояния окружающей среды.

Общественные отношения в столице регулируются общим законодательством, однако, учитывая особенности и специфику, требуют применения отдельных норм и правил. К примеру, соблюдение дизайн-кода при строительстве и реконструкции зданий, сооружений, размещении наружной рекламы и т.д.

Необходимо установить особенности правового регулирования вопросов развития городской инфраструктуры, эстетичной и благоприятной среды проживания на территории столицы.

Что изменится с принятием поправок

Разработчики считают, что общественные интересы должны быть выше частных интересов физических и юридических лиц, осуществляющих архитектурную, градостроительную, строительную и иную деятельность на территории столицы.

Проектом предусмотрено установление дополнительных требований (соблюдение дизайн-кода) при строительстве и эксплуатации объектов. Из-за особого статуса столицы требуется введение специальных норм и правил в области строительства и планирования города, чтобы предотвратить несоответствие и сохранить единообразие и аутентичность архитектурного облика города.

При этом надо понимать, что такие меры повлекут дополнительные издержки для субъектов бизнеса.

Далее предлагается наделить местные исполнительные органы города дополнительными компетенциями, позволяющими ускорить процесс принятия ряда решений.

Так, вопросы регулирования коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, архитектуры и градостроительства, торговли и сервиса будут решаться самостоятельно на уровне городского маслихата и акимата.

Для развития бизнес-среды города планируется исключить платежи в Земельном кодексе при изменении целевого назначения земель в столице. Одновременно с этим некоторые поправки, направленные на решение социальных, инфраструктурных проблем, а также приведение в соответствие архитектурного облика столицы, потребуют затрат со стороны субъектов бизнеса столицы и коснется практически всех категорий предпринимателей (от строительных компаний до мелких магазинов в части рекламных вывесок).

Законопроектом будут внесены изменения в 7 кодексов и 11 законов.

Реализация вышеуказанных предложений позволит городу Астане войти в первую 50-ку "Лучших городов мира" в международных рейтингах к 2050 году.

КДРП к законопроекту размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 октября 2023 года.

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