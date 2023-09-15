В Казахстане изменятся правила регистрации беспилотников

Министерство транспорта подготовило изменения и дополнения в Правила государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан и прав на них, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавляется новый пункт о том, что лица, приобретающие беспилотные авиационные системы с целью эксплуатации, в течение 10 рабочих дней со дня их приобретения для получения свидетельства о постановке на учет беспилотной авиационной системы должны представить в уполномоченную организацию через портал заявку и пакет документов по перечню при оказании госуслуги "Постановка на учет беспилотной авиационной системы".

Для постановки на учет беспилотника необходимо предоставить заявку на учет с приложением следующих документов:

заявление по форме;

копия учредительного документа (для юридических лиц) или документ удостоверяющих личность (для иностранных физических лиц).

в случае, когда физическое или юридическое лицо является нерезидентом Республики Казахстан документы представляется в нотариально заверенном виде;

нотариально заверенная копия договора купли-продажи или иной документ, подтверждающий право собственности (нотариально заверенные), либо решение суда;

нотариально заверенная копия договора аренды, лизинга, имущественного найма, иной документ, подтверждающий право пользования беспилотным летательным аппаратом;

копия документа изготовителя с описаниями характеристик беспилотной авиационной системы (максимальная взлетная масса, максимальная скорость, максимальная высота полета, максимальное время полета, канал управления, дальность полета, дальность управления);

тип и номер летательного аппарата (паспорт), двигателя и станции внешнего пилота;

копию сертификата типа или эквивалентного ему документа (при наличии);

свидетельство об исключении беспилотного летательного аппарата (в случае если беспилотный летательный аппарат состоял на учете иностранного государства) с учёта иностранного государства;

подтверждение заявителя в произвольной письменной форме об отсутствии военного и прослушивающего оборудования на регистрируемом беспилотном летательном аппарате.

После обращения через портал заявителю в "личный кабинет" направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты, места получения результата оказания государственной услуги.

При обращении заявителя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни регистрация заявки осуществляется следующим рабочим днем.

Уполномоченная организация осуществляет регистрацию документов, в день их поступления.

При этом сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, о постановке на учет беспилотной авиационной системы уполномоченная организация получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Указывается, что при представлении заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия уполномоченная организация отказывает в приеме заявления.

По результатам рассмотрения заявки уполномоченная организация оформляет свидетельство о постановке на учет беспилотной авиационной системы сроком на пять лет или на срок действия договора аренды, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, затем направляет на портал в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги уполномоченная организация уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе, а также времени, дате и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить заявителю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания госуслуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По итогам заслушивания формируется результат оказания государственной услуги, либо мотивированный отказ в ее оказании.

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Правила также предусматривают, что при обнаружении ошибок в свидетельстве о постановке на учет либо поступления заявки о допущенной ошибке, уполномоченная организация вносит исправления в течение трех рабочих дней.

В целом срок рассмотрения заявки и выдача свидетельства о постановке на учет беспилотной авиационной системы, а также исключение из Реестра беспилотных авиационных систем составляет 30 рабочих дней.

Также правила дополнены пунктом о том, что с изменением собственника (владельца) беспилотной авиационной системы или его наименования, фамилии, имени, отчества, изменении эксплуатанта беспилотной авиационной системы, истечении срока действия свидетельства о постановке на учет беспилотной авиационной системы, заявитель представляет в уполномоченную организацию через портал документы по перечню, указанному выше.

При положительных результатах рассмотрения представленных документов уполномоченная организация вносит данные в Реестр беспилотных авиационных систем.



Также правила дополнены пунктом, предусматривающим порядок рассмотрения жалобы на административное действие (бездействие) сотрудников уполномоченной организации.



Также оговаривается, в каких случаях беспилотник исключается из реестра:

при списании или снятии беспилотной авиационной системы с эксплуатации;

при продаже или передаче беспилотной авиационной системы иностранному государству, иностранному физическому или юридическому лицу.

При исключении из реестра беспилотной авиационной системы заявитель представляет в уполномоченную организацию через портал документы по утвержденному перечню.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 сентября.