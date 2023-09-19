2 октября – последний день уплаты налога на имущество

В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили, что 2 октября 2023 года истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год, сообщает Zakon.kz.

"В этом году срок уплаты перенесен с 1 октября на 2 октября в связи с тем, что последний срок уплаты выпадает на воскресенье (нерабочий день). Если на территории РК вам принадлежат жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места, сооружения, помещения, земельные участки и иные строения, то вам необходимо оплачивать за них налог". Департамент госдоходов Алматы

Исчисление налога по объектам налогообложения физических лиц производится налоговыми органами не позднее 1 июля года по месту нахождения объекта налогообложения, независимо от места жительства налогоплательщика.

При этом применяется соответствующая ставка налога с учетом фактического срока владения на праве собственности по объектам налогообложения физических лиц, права на которые были зарегистрированы до 1 января года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Уведомление о сумме налогов, исчисленных налоговым органом, направляется налогоплательщику не позднее 10 рабочих дней со дня исчисления, где указывается сумма налога, КБК и другие реквизиты.

Информацию о начисленных суммах налога можно узнать в квитанции за коммунальные услуги, в личном кабинете на портале Egov.kz, в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

Кроме того, клиентам мобильных приложений АО "Kaspi Bank" и АО "Народный Банк Казахстана" были отправлены PUSH-уведомления о предстоящих платежах.

Уточнить сумму налога, которую необходимо уплатить, можно с помощью сервиса "Предстоящие платежи" на сайте Комитета государственных доходов.

В ДГД отметили, что уплачивать налог нужно только один раз: либо через квитанцию от коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений и других доступных методов.

"В случае несвоевременной оплаты будет начислена пеня, поэтому советуем оплатить налог заблаговременно", - резюмировали в департаменте.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане 20 сентября истекает срок уплаты ряда налогов и представления отчетности.