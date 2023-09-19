Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

2 октября – последний день уплаты налога на имущество

В Казахстане 2 октября истекает срок уплаты налога на имущество Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили, что 2 октября 2023 года истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год, сообщает Zakon.kz.
"В этом году срок уплаты перенесен с 1 октября на 2 октября в связи с тем, что последний срок уплаты выпадает на воскресенье (нерабочий день). Если на территории РК вам принадлежат жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места, сооружения, помещения, земельные участки и иные строения, то вам необходимо оплачивать за них налог".Департамент госдоходов Алматы

Исчисление налога по объектам налогообложения физических лиц производится налоговыми органами не позднее 1 июля года по месту нахождения объекта налогообложения, независимо от места жительства налогоплательщика.

При этом применяется соответствующая ставка налога с учетом фактического срока владения на праве собственности по объектам налогообложения физических лиц, права на которые были зарегистрированы до 1 января года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Уведомление о сумме налогов, исчисленных налоговым органом, направляется налогоплательщику не позднее 10 рабочих дней со дня исчисления, где указывается сумма налога, КБК и другие реквизиты.

Информацию о начисленных суммах налога можно узнать в квитанции за коммунальные услуги, в личном кабинете на портале Egov.kz, в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

Кроме того, клиентам мобильных приложений АО "Kaspi Bank" и АО "Народный Банк Казахстана" были отправлены PUSH-уведомления о предстоящих платежах.

Уточнить сумму налога, которую необходимо уплатить, можно с помощью сервиса "Предстоящие платежи" на сайте Комитета государственных доходов.

В ДГД отметили, что уплачивать налог нужно только один раз: либо через квитанцию от коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений и других доступных методов.

"В случае несвоевременной оплаты будет начислена пеня, поэтому советуем оплатить налог заблаговременно", - резюмировали в департаменте.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане 20 сентября истекает срок уплаты ряда налогов и представления отчетности.

Читайте также

Как вернуть переплаченную сумму по выплаче штрафа по исполнительному листу
Как вернуть переплаченную сумму штрафа по исполнительному листу
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
Правила выдачи, финансирования и распределения между регионами РК единоразовых ваучеров на признание профессиональных квалификаций утвердило Минтруда
Безработные получат единоразовый ваучер на признание профквалификации
Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Налог на ТС
Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления