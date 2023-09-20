Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда принял Мажилис
Представил документ министр национальной экономики Алибек Куантыров.
"В условиях нынешней глобальной геополитической нестабильности диверсификация внешних связей Казахстана является одной из главных целей. В качестве доказательства мы продолжаем работать над активизацией сотрудничества во всех сферах, способных обеспечить устойчивый рост в отраслях экономики. В этой связи, помимо двустороннего сотрудничества, мы активно взаимодействуем в рамках многосторонних площадок, в том числе в рамках Организации тюркских государств", – сообщил он.
По его словам, задача стран Организации – создавать комфортные
условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли экономики, стимулировать
появление, их активное внедрение.
"Одним из основных приоритетов в этом направлении стало создание Тюркского инвестиционного фонда. В ходе неформального саммита Организации 31 марта 2021 года глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил необходимость ускорения работы по созданию Фонда в соответствии с принципом равных капиталовложений и равного права голоса. 16 марта текущего года в рамках чрезвычайного саммита Совета глав государств ОТГ подписано Соглашение о создании Фонда. Тюркский инвестиционный фонд – это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира. Целью фонда является содействие экономическому развитию государств-участников Организации за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности", – пояснил министр.
Фонд будет
выполнять следующие функции посредством
инвестиционной деятельности: финансирование
проектов, в частности, проектов малых и средних предприятий, поддержка
создания и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержка
проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт,
сельское хозяйство, туризм и зеленая экономика.
"Уставной капитал делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью 350 млн долларов, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью 150 млн долларов. На каждое государство приходится по 70 млн долларов оплаченных акций. Каждый член Фонда имеет равные права голоса. В состав Фонда входят Президент Фонда, Совет управляющих, Совет директоров, Генеральный директор и рядовые сотрудники. Решением глав государств-членов организации от 11 ноября 2022 года первым президентом Фонда был назначен Амреев Багдат Культаевич, бывший генеральный секретарь Организации тюркских государств. C согласия лидеров тюркских стран местом расположения фонда, то есть штаб-квартиры, размещен в городе Стамбул", – резюмировал Алибек Куантыров.
Отметим, что 30 мая Национальный Мажилис Азербайджана ратифицировал соглашение о создании Тюркского
инвестиционного фонда. Остальные государства ведут ратификационную
работу в соответствии со своими внутренними правилами.
В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что в соответствии с Соглашением Фонд имеет статус международной финансовой организации, который будет представлять региональный инвестиционный механизм с уставным капиталом в размере 500 млн долларов.
Соглашением предусматривается выделение средств из республиканского бюджета в
размере 31,2 млн тенге, или 70 млн долларов на предстоящие четыре года.