Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда принял Мажилис

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"В условиях нынешней глобальной геополитической нестабильности диверсификация внешних связей Казахстана является одной из главных целей. В качестве доказательства мы продолжаем работать над активизацией сотрудничества во всех сферах, способных обеспечить устойчивый рост в отраслях экономики. В этой связи, помимо двустороннего сотрудничества, мы активно взаимодействуем в рамках многосторонних площадок, в том числе в рамках Организации тюркских государств", – сообщил он.

По его словам, задача стран Организации – создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли экономики, стимулировать появление, их активное внедрение.



"Одним из основных приоритетов в этом направлении стало создание Тюркского инвестиционного фонда. В ходе неформального саммита Организации 31 марта 2021 года глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил необходимость ускорения работы по созданию Фонда в соответствии с принципом равных капиталовложений и равного права голоса. 16 марта текущего года в рамках чрезвычайного саммита Совета глав государств ОТГ подписано Соглашение о создании Фонда. Тюркский инвестиционный фонд – это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира. Целью фонда является содействие экономическому развитию государств-участников Организации за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности", – пояснил министр.

Фонд будет выполнять следующие функции посредством инвестиционной деятельности: финансирование проектов, в частности, проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и зеленая экономика.



"Уставной капитал делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью 350 млн долларов, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью 150 млн долларов. На каждое государство приходится по 70 млн долларов оплаченных акций. Каждый член Фонда имеет равные права голоса. В состав Фонда входят Президент Фонда, Совет управляющих, Совет директоров, Генеральный директор и рядовые сотрудники. Решением глав государств-членов организации от 11 ноября 2022 года первым президентом Фонда был назначен Амреев Багдат Культаевич, бывший генеральный секретарь Организации тюркских государств. C согласия лидеров тюркских стран местом расположения фонда, то есть штаб-квартиры, размещен в городе Стамбул", – резюмировал Алибек Куантыров.

Отметим, что 30 мая Национальный Мажилис Азербайджана ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда. Остальные государства ведут ратификационную работу в соответствии со своими внутренними правилами.



В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что в соответствии с Соглашением Фонд имеет статус международной финансовой организации, который будет представлять региональный инвестиционный механизм с уставным капиталом в размере 500 млн долларов.

Соглашением предусматривается выделение средств из республиканского бюджета в размере 31,2 млн тенге, или 70 млн долларов на предстоящие четыре года.





