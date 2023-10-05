Парламент ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда
Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда было подписано в рамках чрезвычайного саммита глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) 16 марта 2023 года.
"Целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда в форме международной финансовой организации, направленной на содействие экономическому развитию государств-членов Организации тюркских государств путем наращивания внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности", – отметила депутат Сената Ляззат Рысбекова.
Учредителями фонда являются пять государств-членов ОТГ – Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан и Кыргызстан.
В состав фонда входят:
- президент фонда,
- совет управляющих,
- совет директоров,
- генеральный директор,
- рядовые сотрудники.
Каждый член фонда имеет равные права голоса. Штаб-квартира фонда находится в Стамбуле.
Отмечается, что фонд будет выполнять следующие функции:
- финансирование проектов, в частности, проектов малых и средних предприятий;
- поддержка создания и модернизации физической и цифровой инфраструктуры;
- поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и "зеленую" экономику.
Уставной капитал фонда делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью 350 млн долларов, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью 150 млн долларов. На каждое государство-член фонда приходится по 70 млн долларов оплаченных акций.
"Ратификация соглашения позволит Республике Казахстан получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество в рамках региона ОТГ", – сказано в заключении профильного комитета.
20 сентября 2023 года сообщалось, что Тюркский инвестиционный фонд – это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира.