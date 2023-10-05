Парламент ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты 5 октября 2023 года ратифицировали соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда было подписано в рамках чрезвычайного саммита глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) 16 марта 2023 года.

"Целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда в форме международной финансовой организации, направленной на содействие экономическому развитию государств-членов Организации тюркских государств путем наращивания внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности", – отметила депутат Сената Ляззат Рысбекова.

Учредителями фонда являются пять государств-членов ОТГ – Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан и Кыргызстан.

В состав фонда входят: президент фонда,

совет управляющих,

совет директоров,

генеральный директор,

рядовые сотрудники.

Каждый член фонда имеет равные права голоса. Штаб-квартира фонда находится в Стамбуле.

Отмечается, что фонд будет выполнять следующие функции:

финансирование проектов, в частности, проектов малых и средних предприятий;

поддержка создания и модернизации физической и цифровой инфраструктуры;

поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и "зеленую" экономику.

Уставной капитал фонда делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью 350 млн долларов, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью 150 млн долларов. На каждое государство-член фонда приходится по 70 млн долларов оплаченных акций.

"Ратификация соглашения позволит Республике Казахстан получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество в рамках региона ОТГ", – сказано в заключении профильного комитета.

20 сентября 2023 года сообщалось, что Тюркский инвестиционный фонд – это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира.