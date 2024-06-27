Сенат одобрил закон о противодействии торговле людьми и вандализму

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты 27 июня 2024 года в двух чтениях одобрили закон "О противодействии торговле людьми" с сопутствующими поправками. Документы направлены на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мурат Кадырбек отметил, что закон разработан в целях реализации указа главы государства "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека".

"Законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина предусматривается определение организационно-правовых основ противодействия торговле людьми, в том числе установление уполномоченных органов в лице Министерства внутренних дел и Министерства труда и социальной защиты населения, а также других субъектов в сфере противодействия торговле людьми, их прав и обязанностей, приведение определений ("торговля людьми", "жертва торговли людьми" и других) в соответствие с международными стандартами", – сказал он.

Документом также определяется круг лиц, на которых будут распространяться положения закона, в том числе лиц, признанных потенциальными жертвами торговли людьми, которые, находясь в уязвимом положении, могут стать объектом эксплуатации вследствие материальной, психологической или иной зависимости.

Также законом предусмотрены меры по защите прав жертв торговли людьми и оказание им помощи при присвоении соответствующего статуса. Отмечается, что предоставление помощи лицу, идентифицированному в качестве жертвы торговли людьми, будет начинаться только с его согласия на ее оказание.

"Лицо, идентифицированное в качестве жертвы торговли людьми, вправе получать информацию о правах и обязанностях, защите и оказываемой ему социальной помощи, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и гарантированную государством юридическую помощь. Вводимый порядок перенаправления жертв торговли людьми будет способствовать организации работы по своевременной и правильной их идентификации для оказания необходимой помощи. Жертвы торговли людьми наделяются правом соблюдения конфиденциальности их персональных данных", – подчеркнул Мурат Кадырбек.

Законом отдельной главой предусмотрены меры по защите прав несовершеннолетних жертв торговли людьми и оказанию им помощи с учетом их законных интересов и мнения. Предлагаемые нормы закона направлены на усиление профилактической работы по предотвращению торговли несовершеннолетними за счет разработки и внедрения в образовательные и воспитательные учреждения программ по противодействию торговле людьми.

Сопутствующими поправками "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества" вносятся изменения и дополнения в три кодекса и один закон.

Так, в статью 117 Кодекса Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" вносится поправка об обязательном информировании должностными лицами медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, органов опеки и попечительства, прокуратуры о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также предусмотрено введение:

новой категории преступлений, связанных с торговлей людьми;

нового понятия "иные услуги сексуального характера";

ответственности за вовлечение лиц в оказание иных услуг сексуального характера и за сводничество для этих целей;

ответственности за пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества;

ответственности за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом.

Документом исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с торговлей людьми.

Также ужесточаются виды наказаний за вандализм, хулиганство и умышленное повреждение имущества. Так, за указанные виды преступлений устанавливается нижний порог штрафа от 100 до 200 МРП и ареста до 50 суток.

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Законом "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества" вносятся поправки, направленные на введение административной ответственности за несообщение должностными лицами медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"В рамках данного закона вносятся поправки по противодействию проявлению вандализма и порче чужого имущества. Так, устанавливается наказание в виде штрафа в размере 50 МРП либо административного ареста на срок от пяти до 20 суток за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Совершение правонарушений, связанных с осквернением зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах наказывается штрафом в размере 50 МРП либо административным арестом на срок от пяти до 20 суток. Загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выбросом коммунальных отходов в неустановленных местах, наказывается штрафом в размере 10 МРП", – сказано в заключении профильного комитета Сената.

Ранее на пленарном заседании Сената депутаты ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Сингапуром о торговле услугами и инвестициями. Документ направлен на подпись президенту.