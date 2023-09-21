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Для Семипалатинской зоны ядерной безопасности составят паспорт территории

Утверждены Правила разработки паспорта территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности Фото: wikimedia
Министр энергетики приказом от 14 сентября 2023 года утвердил Правила разработки и регистрации (перерегистрации) паспорта территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что паспорт территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности – документ, в котором содержатся система показателей, характеризующих территорию, карта-схема с указанием места нахождения территории и функциональных зон, обозначением объектов инфраструктуры Семипалатинской зоны ядерной безопасности, географических координат, описанием границ, площади ее территории, виды режима охраны, разрешенные и запрещенные виды деятельности, правила посещения, режим работы, сведения о смежных собственниках земельных участков и землепользователях, об их обязательствах.

Паспорт составляется на казахском и русском языках в трех экземплярах. Каждый экземпляр зарегистрированного паспорта является подлинным. Один экземпляр паспорта находится в уполномоченном органе (Министерство энергетики), второй – в уполномоченной организации (госпредприятие, которое будет обеспечивать функционирование Семипалатинской зоны ядерной безопасности), третий – в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды (Министерство экологии и природных ресурсов).

Разрабатывает паспорт уполномоченная организация в течение 6 месяцев со дня принятия решения правительства о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Учетные данные по Семипалатинской зоне ядерной безопасности приводятся в паспорте на момент его составления. За качество и достоверность представленной информации отвечает уполномоченная организация.

Разработанный паспорт регистрируют в Министерстве энергетики в течение 6 месяцев со дня принятия решения правительства о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Перерегистрация паспорта производится в следующих случаях:

  • не реже 1 раза в 10 лет;
  • изменения границ, площади земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности;
  • изменения информации, содержащейся в паспорте.

Если представленный паспорт не соответствует утвержденной форме, его отправляют на доработку уполномоченной организации.

Уполномоченная организация представляет доработанный паспорт на регистрацию (перерегистрацию) в уполномоченный орган в срок не более трех месяцев.

Уполномоченный орган регистрирует (перерегистрирует) паспорт в течение 30 календарных дней со дня его поступления. Регистрация оформляется приказом первого руководителя.

Приказ вводится в действие 1 января 2024 года.

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