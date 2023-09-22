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В Казахстане приняли стандарт оказания медико-генетической помощи

В Казахстане приняли стандарт оказания медико-генетической помощи Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения приказом от 14 сентября 2023 года утвердил Стандарт организации оказания медико-генетической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К организациям, оказывающим медико-генетическую помощь, относятся медико-генетические консультации, создаваемые на уровне регионального Центра охраны плода для обеспечения гарантируемых видов медико-генетической помощи семьям, отягощенным наследственной и врожденной патологией: медико-генетическое консультирование, пренатальная диагностика, скрининг новорожденных на поддающиеся коррекции наследственные болезни.

Медико-генетические консультации (МГК) осуществляются в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Структура МГК включает:

  • консультативное отделение, где проводится работа по оценке прогноза потомства в семьях с наследственно-отягощенным анамнезом, уточнение диагноза наследственного заболевания, объяснение медико-генетического прогноза в доступной для консультирующихся форме; взятие биопсионного материала инвазивными методами в группах беременных с высоким риском поражения плода частыми формами хромосомных болезней;
  • цитогенетическую лабораторию, где проводят исследования семей и пациентов с подозрением на хромосомную патологию, верификация цитогенетического диагноза;
  • лабораторию пренатального и неонатального скрининга, где проводят скрининг исследования беременных на сывороточные факторы риска синдромов Дауна, Эдвардса, Патау; проведение массового скрининг исследования на ФКУ и ВГ, подтверждение диагноза у предположительно выявленных детей, биохимический контроль за лечением пациентов.

Основными задачами медицинских организаций, оказывающих МГП населению, являются:

  • участие в мероприятиях по ранней профилактике рождения детей с хромосомной и наследственной патологией совместно с медорганизациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), местными представительными и исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, предприятиями (работодателями) и иными общественными и некоммерческими организациями;
  • ранняя диагностика ВПР и наследственной патологии с применением современных методов диагностики;
  • предоставление услуг семьям по планированию семьи;
  • уточнение диагноза наследственного заболевания;
  • расчет риска повторения болезни в семье;
  • проведение пренатального биохимического скрининга беременным в соответствие с рекомендациями международных стандартов (FMF);
  • проведение неонатального скрининга новорожденным на наследственные и врожденные заболевания;
  • пропаганда медико-генетических знаний среди врачей и населения;
  • постоянное повышение знаний для освоения и внедрения современных методов диагностики с целью снижения ВПР, хромосомной и наследственной патологии.

Указывается, что основным направлением деятельности профильных медорганизаций является оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медико-генетических услуг детям и взрослым независимо от их форм собственности.

Порядок проведения медико-генетической помощи

Медико-генетическая помощь проводится в плановом порядке и осуществляется в МГК, оказывающих специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих условиях с целью проведения мероприятий по выявлению, профилактике и лечению наследственных и врожденных заболеваний, по снижению обусловленных ими детской заболеваемости, смертности и инвалидизации.

Медико-генетическая помощь оказывается с оформлением медицинской документации:

  • пациентам с подозрением на хромосомные и наследственные заболевания;
  • пациентам из групп риска, выявленных при скрининге, в том числе скрининге беременных на ВПР или хромосомная аномалия (ХА) у плода;
  • супружеским парам перед программой ЭКО по результатам генетических обследований, в том числе с результатами преимплантационного скрининга в программах вспомогательных репродуктивных технологий;
  • членам семьи пациентов с установленным диагнозом врожденного или наследственного заболевания;
  • здоровым лицам с подозрением на носительство патогенных мутаций в генах.

Цитогенетические исследования проводятся в следующих случаях:

  • множественные ВПР;
  • множественные микроаномалии развития;
  • низкий вес при рождении;
  • аномальное строение половых органов, неопределенный пол;
  • умственная отсталость, отсталость в психомоторном развитии;
  • выраженные отклонения в росте (низкий рост, высокий рост) и размере головы (микроцефалия, макроцефалия);
  • отставание в физическом и половом развитии;
  • первичная, вторичная аменорея или ранняя менопауза;
  • аномальная спермограмма – азооспермия или выраженная олигозооспермия;
  • клинические проявления синдрома микроструктурной ХА;
  • бесплодие неясной этиологии;
  • репродуктивные потери (привычное невынашивание, самопроизвольные выкидыши и замершие беременности), ВПР плода и мертворождения невыясненной этиологии;
  • при планировании беременности методом высокорепродуктивных технологий при отсутствии здорового ребенка;
  • наличие хромосомных аномалий в семье;
  • умственная отсталость у родственника, при невозможности обследования пациента;
  • ХА или необычные хромосомные варианты у плода, обнаруженные при ПД;
  • исследовании биологического материала спонтанных выкидышей, тканей мертворожденного или плода с пороками развития неизвестной этиологии, после прерывания беременности в связи с наличием ВПР у плода или при неразвивающейся беременности.

Стандарт также определяет действия врачей, работающих в МГК, рекомендуемый штат и оснащение организаций.

Приказ вводится в действие со 2 октября 2023 года.

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Лариса Черненко
Минздрав РК Казахстан
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