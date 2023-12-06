В Казахстане приняли новый Стандарт оказания офтальмологической помощи

Министр здравоохранения приказом от 29 ноября 2023 года утвердил новый Стандарт организации оказания офтальмологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Офтальмологическая помощь – комплекс медицинских услуг, оказываемый взрослым и детям при заболеваниях органов зрения.

К организациям здравоохранения, оказывающим офтальмологическую помощь, относятся:

организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

организации здравоохранения, научные организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, имеющие в своем составе офтальмологическое отделение и койки.

Основными задачами и направлениями деятельности таких организаций являются:

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику офтальмологических заболеваний, профилактику инвалидизации;

оказание специализированной медицинской помощи пациентам с офтальмологическими заболеваниями с применением современных технологий и методов диагностики и лечения, основанных на принципах доказательной медицины, с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи.

Для оказания офтальмологической помощи в структуре медорганизаций организуются следующие подразделения:

специализированный кабинет офтальмолога в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

кабинет функциональной диагностики глаза в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную офтальмологическую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;

специализированный кабинет сосудистой патологии глаза и лазерной хирургии в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную офтальмологическую помощь в амбулаторных условиях;

специализированный кабинет охраны зрения детей в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную офтальмологическую помощь в амбулаторных условиях детям, в районных/городских поликлиниках, в специализированных дошкольных учреждениях, школах-интернатах для детей с нарушениями зрения;

кабинет сложной и специальной коррекции в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную офтальмологическую помощь в амбулаторных условиях;

центр амбулаторной хирургии в организациях, оказывающих специализированную офтальмологическую помощь в амбулаторных условиях;

отделение (центр) рефракционной лазерной хирургии в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную офтальмологическую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;

койки по профилю "офтальмологический для взрослых" и (или) "офтальмологический для детей" в многопрофильных районных и (или) городских и (или) областных больницах, университетских больницах, научных организациях, специализированных офтальмологических клиниках, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях;

офтальмологическое отделение в зависимости от мощности, количества обслуживаемого населения в составе многопрофильных городских и областных больниц, научных организаций, университетских больниц, специализированных офтальмологических клиник, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях;

койки по профилю "офтальмологический для взрослых" и "офтальмологический для детей" в структуре дневных стационаров в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную офтальмологическую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;

кабинет оптометрии в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в салонах оптик;

лаборатория протезирования в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

лаборатория консервации биологического материала в структуре многопрофильных больниц в городах республиканского значения и столицы, в научных организациях.

Основными направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих офтальмологическую помощь, являются:

оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов зрения;

проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи, непрерывное профессиональное развитие и повышение качества оказываемой лечебно-диагностической помощи населению (взрослые, дети);

оказание информационно-консультативной и организационно-методической помощи населению и субъектам здравоохранения по вопросам заболеваний органов зрения;

научно-исследовательская деятельность.

Минимальный норматив обеспеченности медицинскими работниками в медорганизациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составляет 0,8 должности врача офтальмолога взрослого и 1,0 должности врача офтальмолога детского на 10 000 прикрепленного населения.

При этом в стационарных условиях нормативные штатные нагрузки на врача офтальмолога устанавливаются по количеству пролеченных пациентов за месяц и, соответственно, за год. Минимально из расчета 1 должность врача офтальмолога на 480 пролеченных за год пациентов для профиля койки "офтальмология для взрослых", 270 пролеченных за год пациентов для профиля койки "офтальмология для детей".

Оказание офтальмологической помощи осуществляется организациями здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в следующих условиях:

в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в виде амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе первичной медико-санитарной (ПМСП) и консультативно-диагностической (КДП);

в стационарозамещающих условиях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения и предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время с предоставлением койко-места;

в стационарных условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставление койко-места с питанием;

вне медицинской организации: в медицинских поездах, передвижных (полевых) медицинских комплексах, в салонах оптик, в специализированных дошкольных учреждениях и школах-интернатах для детей с нарушениями зрения, при оказании дистанционных медицинских услуг.

Офтальмологическая помощь в амбулаторных условиях

Офтальмологическая помощь в амбулаторных условиях оказывается на первичном, вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи.

Пациентам с заболеваниями органов зрения включает:

организацию профилактических медицинских осмотров целевых групп населения (взрослые, дети);

доврачебную медицинскую помощь;

квалифицированную экстренную и неотложную медицинскую помощь;

осмотр специалистом ПМСП, направление на консультацию профильных специалистов, по показаниям проведение клинико-диагностических исследований (лабораторные, инструментальные и функциональные);

обеспечение лекарственными средствами;

направление на плановую госпитализацию в стационар с регистрацией направления в Портале осуществляется путем определения планируемой даты госпитализации с учетом права пациента на свободный выбор организации здравоохранения;

организацию динамического наблюдения пациентов (взрослые, дети) с наличием хронических заболеваний;

направление на медицинскую реабилитацию;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдача листа или справки о временной нетрудоспособности;

направление на врачебно-консультативную комиссию медицинской организации;

направление на медико-социальную экспертизу для определения и установления инвалидности;

мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения, по профилактике заболеваний органов зрения, пропаганда здорового образа жизни и т.д.



Помощь пациентам с заболеваниями органов зрения осуществляется врачами-офтальмологами и включает:



профилактические (скрининговые) медицинские осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);

оказание неотложной специализированной офтальмологической помощи;

оказание экстренной специализированной офтальмологической помощи;

консультативная, диагностическая и лечебная помощь пациентам (взрослые, дети) с заболеваниями органов зрения;

диагностические услуги;

процедуры и манипуляции по перечню;

направление на дополнительные лабораторно-инструментальные исследования и консультации других профильных специалистов (для осмотра пациента специалистом более высокой квалификации или другого профиля), организацию консилиума (при необходимости) и комиссионных мультидисциплинарных осмотров (при необходимости);

определение медицинских показаний для направления пациентов в дневные и круглосуточные стационары, профильные медицинские организации;

предоставление консультативного заключения для лиц с хроническим заболеванием для постановки на учет для динамического наблюдения в организацию ПМСП по месту прикрепления;

динамическое наблюдение пациентов с наличием хронических заболеваний;

определение медицинских показаний и направление на медицинскую реабилитацию;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдача листа или справки о временной нетрудоспособности;

направление на врачебно-консультативную комиссию медицинской организации;

мониторинг и анализ учетных и отчетных статистических форм, мониторинг основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности от заболевания органов зрения на территории обслуживания и т.д.

В кабинете функциональной диагностики осуществляется:

ультразвуковое исследование органов зрения;

биометрические офтальмологические исследования;

оптическая когерентная томография тканей органов зрения;

электрофизиологические исследования зрительного анализатора;

флуоресцентная ангиография глазного дна;

периметрия.

В кабинетах охраны зрения детей осуществляется:



консультативная, диагностическая, лечебная помощь детям с заболеваниями органов зрения;

аппаратное лечение детей при аномалиях рефракции, амблиопии, косоглазии, цифровой зрительной утомляемости;

профилактика развития миопии, ранняя диагностика и профилактика прогрессирования миопии у детей;

анализ основных показателей заболеваемости органов зрения у детей, инвалидности от заболевания органов зрения на территории обслуживания;

направление на дополнительные лабораторно-инструментальные исследования и консультации других профильных специалистов.

В кабинете сложной и специальной коррекции врач офтальмолог осуществляет:

консультативную, диагностическую помощь пациентам с аномалиями рефракции;

подбор пациентам всех видов очковой коррекции;

подбор пациентам (взрослые, дети) контактных линз серийного производства, жестких контактных линз, ортокератологических и индивидуальных контактных линз;

обучение пациентов использованию и уходу за сложными и специальными средствами коррекции;

наблюдение в динамике за пациентами в период адаптации к средствам коррекции;

оказание неотложной специализированной офтальмологической помощи, при необходимости.

В лаборатории протезирования осуществляется:



подбор стандартных глазных протезов;

подбор и изготовление индивидуальных глазных протезов, эктопротезов;

наблюдение в динамике за состоянием конъюнктивальной полости, культи, глазной поверхности.

Документ также предусматривает порядок оказания офтальмологической помощи в стационарозамещающих и стационарных условиях.

Приказ вводится в действие с 15 декабря 2023 года.

При этом ранее действовавший Стандарт организации оказания офтальмологической помощи утрачивает силу.