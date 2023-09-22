Кто может поступить в Академию правоохранительных органов

Генеральный прокурор приказом от 18 сентября 2023 года внес изменения в Правила приема на обучение в Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, реализующую образовательные программы послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Правом поступать на обучение в Академию наделили не только сотрудников, но и военнослужащих правоохранительных органов.

Согласно поправкам, теперь в магистратуру по научно-педагогическому направлению, в том числе по дистанционному обучению принимаются сотрудники и военнослужащие правоохранительных органов, освоившие образовательные программы высшего образования и имеющие стаж практической работы в правоохранительных органах не менее одного года.

В магистратуру по профильному направлению принимаются сотрудники и военнослужащие правоохранительных органов, освоившие образовательные программы высшего образования и имеющие стаж практической работы в правоохранительных органах не менее двух лет, по дистанционному обучению – сотрудники и военнослужащие правоохранительных органов, освоившие образовательные программы высшего образования и имеющие стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет.

В докторантуру по научно-педагогическому направлению, в том числе по дистанционному обучению принимаются сотрудники и военнослужащие правоохранительных органов, имеющие стаж правоохранительной службы не менее пяти лет, окончившие научно-педагогическую магистратуру и имеющие степень "магистр юридических наук" или "магистр национальной безопасности и военного дела", а также окончившие магистратуру профильного направления и имеющие степень "магистр права" или "магистр национальной безопасности и военного дела" при условии дополнительного освоения ими образовательной программы послевузовского образования педагогического профиля научно-педагогической магистратуры.

В докторантуру по профилю, в том числе по дистанционному обучению принимаются сотрудники и военнослужащие правоохранительных органов, имеющие стаж правоохранительной службы не менее пяти лет и освоившие образовательные программы магистратуры, или высшего специального образования, приравненного к профильной магистратуре.

Приказ вводится в действие 2 октября 2023 года.