Обучение в Академии правоохранительных органов: внесены изменения

Генеральный прокурор РК приказом от 23 декабря 2025 года внес изменения в Правила приема на обучение в Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что в магистратуру по научно-педагогическому направлению, в том числе по дистанционному обучению, принимаются сотрудники и военнослужащие правоохранительных органов РК, освоившие образовательные программы высшего образования и имеющие стаж практической работы в правоохранительных органах не менее одного года.

В магистратуру по профильному направлению, в том числе по дистанционному обучению, принимаются сотрудники и военнослужащие правоохранительных органов РК, освоившие образовательные программы высшего образования и имеющие стаж практической работы в правоохранительных органах не менее двух лет.

В магистратуру по научно-педагогическому и профильному направлениям, в том числе по дистанционному обучению, принимаются граждане РК и иностранные граждане, освоившие образовательные программы высшего образования.

В докторантуру по научно-педагогическому направлению, в том числе по дистанционному обучению, принимаются сотрудники и военнослужащие правоохранительных органов РК, имеющие не менее пяти лет стажа правоохранительной службы либо не менее пяти лет стажа государственной службы, из которых не менее трех лет на должностях в правоохранительных органах, и имеющие степень "магистр".

Лица, окончившие магистратуру профильного направления, принимаются при условии дополнительного освоения ими образовательной программы послевузовского образования педагогического профиля научно-педагогической магистратуры.

В докторантуру по профилю, в том числе по дистанционному обучению, принимаются сотрудники и военнослужащие правоохранительных органов республики, имеющие не менее пяти лет стажа правоохранительной службы либо не менее пяти лет стажа государственной службы, из которых не менее трех лет на должностях в правоохранительных органах, и имеющие степень "магистр" или высшее специальное образование, приравненное к профильной магистратуре.

В докторантуру по научно-педагогическому и профильному направлениям, в том числе по дистанционному обучению, принимаются граждане РК и иностранные граждане, имеющие степень "магистр" или высшее специальное образование, приравненное к профильной магистратуре.

Приемная комиссия:

проверяет полноту представленных документов и определяет соответствие кандидатов требованиям пунктов 8 и 9 настоящих Правил;

формирует списки кандидатов на обучение;

рассматривает вопрос о зачислении в число магистрантов и докторантов Академии с учетом результатов работы экзаменационной комиссии;

анализирует итоги приема кандидатов на обучение и формирует предложения по дальнейшему совершенствованию работы.

Приказ вводится в действие с 5 января 2026 года.