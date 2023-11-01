Когда начнут снимать отпечатки пальцев, напомнили в полиции Алматы

1 ноября 2023 года пресс-служба полиции Алматы выступила с важным заявлением и напомнила об обязательной дактилоскопической регистрации, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка подчеркивают, что с 1 января 2024 года начнется обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении документов, удостоверяющих личность граждан Казахстана.

"Снятие отпечатков пальцев граждан будет проводиться в районных филиалах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (ЦОН) при оформлении удостоверений личности и паспортов граждан Казахстана, а также видов на жительство иностранца в Казахстане и удостоверений лица без гражданства". Пресс-служба ДП Алматы

Также в сообщении правоохранителей сказано, что дети в возрасте от 12 до 16 лет могут пройти данную регистрацию на добровольной основе.

"Дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности и позволит исключить незаконное документирование. При наличии дактилоскопической регистрации процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее". Пресс-служба ДП Алматы

Стоит отметить, что отказ граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет административную ответственность в соответствии с нормами ст. 443-1 КРКобАП.

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В сентябре 2023 года сообщалось, что процедуру дактилоскопической регистрации планируют усовершенствовать.