Какие госорганы уполномочены на проставление апостиля
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Правительство постановлением от 19 сентября 2023 года внесло изменения в некоторые решения по вопросам проставления апостиля, сообщает Zakon.kz.
Постановлением на проставление апостиля уполномочены следующие государственные органы:
- Министерство юстиции – на официальных документах, исходящих из органов юстиции, регистрации актов гражданского состояния и иных государственных органов, а также нотариусов;
- Министерство науки и высшего образования – на официальных документах, исходящих из организаций высшего и (или) послевузовского образования;
- Министерство просвещения – на официальных документах, исходящих из организаций начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;
- Министерство внутренних дел – на официальных документах, исходящих из структурных подразделений миграционной полиции, архивных справках и копиях архивных документов, исходящих из специального государственного архива МВД РК и его территориальных подразделений;
- Министерство культуры и информации – на архивных справках и копиях архивных документов, исходящих из государственных архивов РК;
- Судебная администрация (по согласованию) – на официальных документах, исходящих из судебных органов;
- Министерство финансов – на официальных документах, исходящих из структурных подразделений Министерства финансов Республики Казахстан и (или) их территориальных подразделений;
- Генеральная прокуратура (по согласованию) – на официальных документах, исходящих из органов прокуратуры, следствия и дознания;
- Министерство обороны – на архивных справках и копиях архивных документов, исходящих из Центрального архива Министерства обороны РК;
Указанные органы вправе делегировать полномочия по проставлению апостиля своим территориальным органам.
Данным постановлением полномочия по проставлению апостиля добавлены к функциям МВД, министерства финансов и министерства обороны.
Кроме того, утверждена новая форма апостиля.
Постановление введено в действие 19 сентября 2023 года.
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