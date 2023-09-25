Какие госорганы уполномочены на проставление апостиля

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Правительство постановлением от 19 сентября 2023 года внесло изменения в некоторые решения по вопросам проставления апостиля, сообщает Zakon.kz.

Постановлением на проставление апостиля уполномочены следующие государственные органы: Министерство юстиции – на официальных документах, исходящих из органов юстиции, регистрации актов гражданского состояния и иных государственных органов, а также нотариусов;

Министерство науки и высшего образования – на официальных документах, исходящих из организаций высшего и (или) послевузовского образования;

Министерство просвещения – на официальных документах, исходящих из организаций начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

Министерство внутренних дел – на официальных документах, исходящих из структурных подразделений миграционной полиции, архивных справках и копиях архивных документов, исходящих из специального государственного архива МВД РК и его территориальных подразделений;

Министерство культуры и информации – на архивных справках и копиях архивных документов, исходящих из государственных архивов РК;

Судебная администрация (по согласованию) – на официальных документах, исходящих из судебных органов;

Министерство финансов – на официальных документах, исходящих из структурных подразделений Министерства финансов Республики Казахстан и (или) их территориальных подразделений;

Генеральная прокуратура (по согласованию) – на официальных документах, исходящих из органов прокуратуры, следствия и дознания;

Министерство обороны – на архивных справках и копиях архивных документов, исходящих из Центрального архива Министерства обороны РК; Указанные органы вправе делегировать полномочия по проставлению апостиля своим территориальным органам. Данным постановлением полномочия по проставлению апостиля добавлены к функциям МВД, министерства финансов и министерства обороны. Кроме того, утверждена новая форма апостиля. Постановление введено в действие 19 сентября 2023 года. Читайте также Как должны действовать военнослужащие при ЧП в части Когда начнут снимать отпечатки пальцев у всех казахстанцев Казахстанец с семьей выехал в Сирию и примкнул к террористам

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