В каких случаях могут приостановить лицензию на экспорт удобрений

Правительство внесло дополнения в постановление "О некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов удобрений", сообщает Zakon.kz.

Постановление дополнено новыми Правилами приостановления или прекращения действия исключительной лицензии на экспорт отдельных видов удобрений.

Приостановление лицензии

Лицензиар (Комитет индустриального развития МИИР РК) принимает решение о приостановлении действия исключительной лицензии в следующих случаях:

добровольного обращения лицензиата;

приостановления действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;

непредставления лицензиатами ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о ходе исполнения исключительной лицензии лицензиару;

указания лицензиатами недостоверных сведений в ежеквартальных отчетах о ходе исполнения исключительной лицензии;

наличия судебного акта.

Так, в случае добровольного обращения лицензиата лицензиар в течение 5 рабочих дней со дня представления такого обращения принимает решение о приостановлении действия исключительной лицензии на срок, указанный в обращении.

При приостановлении действия исключительной лицензии по остальным указанным выше основаниям, лицензиар в течение 2 рабочих дней со дня наступления таких случаев направляет лицензиату предварительное решение о приостановлении действия исключительной лицензии с указанием оснований приостановления и уведомление о времени и месте (способе) проведения заслушивания.

Действие исключительной лицензии при приостановлении действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия, приостанавливается на срок до возобновления действия документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия. При непредставлении лицензиатом отчета, указании в нем недостоверных сведений, либо наличии судебного акта – на срок, не превышающий одного месяца.

Уведомление направляется по юридическому адресу лицензиата, указанному в заявлении на выдачу исключительной лицензии, заказным письмом с уведомлением о его вручении или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию уведомления.

При отказе представителя лицензиата принять уведомление лицо, доставляющее или вручающее его, делает соответствующую отметку на уведомлении, которое возвращается лицензиару. При этом такой отказ от принятия уведомления не является основанием приостановления или прекращения действия исключительной лицензии.

Заслушивание проводят не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления. По результатам заслушивания лицензиар в течение 1 рабочего дня принимает решение о приостановлении действия исключительной лицензии. Действие исключительной лицензии приостанавливается с даты принятия лицензиаром решения о приостановлении действия исключительной лицензии.

Приостановление действия исключительной лицензии не является основанием для ее продления.

Возобновление лицензии

Для возобновления действия лицензии в случае добровольного приостановления лицензиат подает соответствующее обращение. Лицензиар на основании данного обращения в течение 3 рабочих дней принимает решение о возобновлении действия исключительной лицензии.

При приостановлении действия исключительной лицензии по остальным основаниям, лицензиат вправе до истечения срока приостановления действия исключительной лицензии подать лицензиару заявление об устранении причин, вызвавших приостановление действия исключительной лицензии, с приложением копий подтверждающих документов.

Лицензиар в течение 10 рабочих дней со дня подачи лицензиатом заявления проверяет устранение причин, вызвавших приостановление действия исключительной лицензии, и в случае подтверждения факта устранения таких причин принимает решение о возобновлении действия исключительной лицензии с указанием даты ее возобновления.

При приостановлении действия исключительной лицензии при наличии судебного акта решение о возобновлении действия исключительной лицензии принимается на основании судебного акта, предусматривающего отмену судебного акта, на основании которого было приостановлено действие исключительной лицензии.

При этом действие исключительной лицензии возобновляется с момента принятия лицензиаром решения о возобновлении действия исключительной лицензии.

Прекращение лицензии

В случае непредставления лицензиатом до истечения срока приостановления действия исключительной лицензии заявления об устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления действия исключительной лицензии, лицензиар в течение 10 рабочих дней с момента истечения срока приостановления инициирует процедуру прекращении действия исключительной лицензии.

Лицензиар принимает решение о прекращении действия исключительной лицензии в следующих случаях:

добровольного обращения лицензиата о прекращении действия исключительной лицензии;

истечения срока, на которую она выдана;

совершения действий (операций) в полном объеме, на осуществление которых она выдана;

исключения лицензиата из перечня участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право в соответствии с настоящим постановлением;

исключения товара из перечня отдельных видов товаров, на экспорт которых предоставлено исключительное право в соответствии с настоящим постановлением;

ликвидации лицензиата или внесения изменений в его учредительные документы (изменение организационно-правовой формы, наименования либо места его нахождения);

выявления недостоверных сведений в документах, представленных заявителем в целях получения исключительной лицензии;

прекращения действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;

нарушения при исполнении договора (контракта), на основании которого выдана лицензия, международных обязательств государства-члена;

отзыва лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности, если такой вид деятельности связан с оборотом товара, в отношении которого введено лицензирование;

выявления допущенных при выдаче исключительной лицензии нарушений, повлекших выдачу исключительной лицензии, которая при соблюдении установленного порядка не могла быть выдана;

наличия судебного акта;

неустранения причин, вызвавших приостановление действия исключительной лицензии, в течение срока приостановления действия исключительной лицензии.

Лицензиат в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о прекращении действия исключительной лицензии возвращает оригинал исключительной лицензии лицензиару.

В случае несогласия с решением лицензиара его можно оспорить в соответствии со статьей 91 АППК.

Лицензиар в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении, возобновлении или прекращении действия исключительной лицензии направляет соответствующее уведомление КГД, Пограничной службе КНБ и лицензиату.

Помимо этого в постановление внесено дополнение, согласно которому срок действия исключительной лицензии на экспорт отдельных видов удобрений составляет один год с даты начала ее действия и может быть ограничен сроком действия внешнеторгового договора (контракта) или документа, являющегося основанием для выдачи исключительной лицензии.

Постановление вводится в действие 2 октября 2023 года.

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