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МВД готовит новые требования для получения РВП иностранцам

МВД внесет дополнительные требования для оформления РВП иностранцам Фото: gov4c.kz
МВД подготовило изменения и дополнения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополняется, что при получении государственной услуги – выдачи разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане (РВП) необходимо личное присутствие принимающего (приглашающего) лица, либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности, либо по приказу юридического лица на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.

Также предусматривается, что для выдачи РВП иммигрантам достигшим 16-летнего возраста, получившим паспорта или свидетельство на возвращение в страну своего гражданства, заявители должны обратиться к в госкоропрацию "Правительство для граждан" в течение 10 календарных дней с момента совершеннолетия или получения указанных документов.

Сотрудник государственной корпорации посредством своей электронной цифровой подписи оформляет заявку в ИИС ЦОН. В зависимости от цели РВП вводит ИИН или БИН услугополучателя. Проводит биометрическую и фотоидентификацию, в случае отказа от идентификации регистрирует в журнале, выбирает цель визита и тип обращения (первичное или продление), вводит установленные законом сроки пребывания (согласно трудового договора или разрешения на работу, периода учебы), при соответствии данных страны гражданства и срока действия паспорта вносит данные иностранного гражданина.

После чего подтверждает через государственную базу данных регистрации недвижимости соответствие заявленного адреса. В случаях, когда заявитель не являеся собственником жилья, запрашивает нотариально заверенное согласие собственника на проживание иммигрантов.

При этом использует необходимые для оказания государственной услуги сведения из информационных систем государственных органов (при наличии интеграции в ИИС ЦОН). Прикладывает электронные копии в ИИС ЦОН и направляет услугодателю для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 октября.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МВД РК Казахстан
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